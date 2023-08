Atp Challenger Cordenons, Iannaccone sconfigge il veterano De Schepper

CORDENONS – Giornata intensa alla 20esima edizione del Challenger 75 di Cordenons, dotato di un montepremi di 80mila dollari.

Federico Iannaccone 24enne di Campobasso, unico molisano nel circuito Atp, ha conquistato l’accesso al main draw sconfiggendo il veterano francese Kenny De Schepper con il punteggio di 7-5 6-0. Le uniche difficoltà per Iannaccone sono state nel primo set, quando sopra 5-3 si è fatto raggiungere dal transalpino, ma è stato maggiormente lucido nel gestire lo sprint finale.

Si ferma invece la corsa di Marcello Serafini che cede in 2 rapidi set all’argentino Gonzalo Villanueva. Stessa sorte per Giovanni Oradini che cede nettamente all’argentino Otegui per 6-2 6-2.

Centra il tabellone principale il 21enne comasco Lorenzo Rottoli che si impone in due set 6-3 7-5 sullo sloveno Sebastian Dominko.

Autentica maratona sul centrale dove Francesco Tabacco ha impiegato circa 3 ore per avere ragione dell’argentino Alex Barrena, recuperando un break di svantaggio nella parte centrale della frazione decisiva.

In mattinata si erano conclusi alcuni incontri del primo turno di qualificazioni sospesi ieri pomeriggio causa pioggia

Sul centrale il redivivo Andrea Arnaboldi (n.688 Atp) ha avuto la meglio per 6-3 6-4 sull’altro azzurro Vincent Ruggeri, il lombardo è stato bravo nel capitalizzare le occasioni avute nel corso dei 2 set, mentre Ruggeri non ha convertito 7 delle 9 palle break avute a disposizione.

Giovanni Oradini dopo avere vinto l’Itf 25mila dollari di Bolzano è giunto alle latitudini friulane, giusto in tempo per superare nel primo turno delle quali lo sloveno Artnak regolato con il punteggio di 7-6 6-3.

Il 25enne di Rovereto ha avuto il merito di risalire sotto per 2-5 nel primo set e una volta vinto il tie-break ha concesso le briciole all’avversario.

Giornata in chiaroscuro per i fratelli Tabacco, sul centrale Fausto ha chiuso vittoriosamente in 3 set la prosecuzione del match iniziato ieri contro l’ucraino Braynin (2-6 7-5 6-3). Meno fortuna per il fratello Giorgio che è stato costretto a inchinarsi al cospetto dell’argentino Otegui (6-2 6-3).

Vince anche Rottoli che soffre più del dovuto nel secondo set, ma alla fine piega la resistenza di Balestrieri con il punteggio di 6-0 7-5.

Tutto facile per l’argentino Gomez che concede l’inezia di soli 2 games al giovanissimo Angelo Rossi, presente nel tabellone cadetto grazie a una wild card.

Domani (martedì 8 agosto) si completeranno gli incontri di primo turno con ben 13 match in campo.

Il contingente azzurro è salito a 12 elementi dopo l’accesso al main draw di Iannaccone, Rottoli e Francesco Tabacco.

Mercoledì 9 Agosto 2023, sul Campo Centrale dell’Eurosporting Cordenons, prima dell’inizio dell’incontro serale, ci sarà un momento unico a cui tutti siete invitati a partecipare: i rappresentanti ufficiali del Circuito ATP hanno preparato qualcosa di speciale per celebrare il 20^ anno consecutivo di svolgimento del Torneo.

Un traguardo importante che ci rende particolarmente orgogliosi, vi aspettiamo per condividere con noi questo momento!

SERENA MANIVA CENTRE

PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

A. Arnaboldi (ITA) – [1] S. Vincent Ruggeri (ITA) 6-3 6-4

F. Tabacco (ITA) – A. Braynin (UKR) [9] 2-6 7-5 6-4

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI:

[9] F. Tabacco (ITA) – [2] A. Barrena (ARG) 5-7 6-4 6-4

PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

[WC] G. Ferrari (ITA) vs L. Neumayer (AUT)

[3] R. Bonadio (ITA) vs V. Vacherot (MON)

ACQUA MANIVA

PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

S. Dominko (SLO) – [6] J. Ocleppo (ITA) 6-3 6-2

[7] J. Otegui (ARG) – G. Tabacco (ITA) 6-2 6-3

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI:

[12] [Alt] F. Gomez (ARG) – [WC] A. Rossi (ITA) 6-1 6-1

[10] G. Villanueva (ARG) – [5] M. Serafini (ITA) 6-2 6-1

[Alt] F. Gomez (ARG) – A. Arnaboldi (ITA) 6-4 7-5

PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE

M. Chazal (FRA) vs C. Tseng (TPE)

SERENA WINES 1881

PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

[4] G. Oradini (ITA) – B. Artnak (SLO) 7-6 6-3

[8] L. Rottoli (ITA) – [WC] A. Balestrieri (ITA) 6-0 7-5

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI:

[7] J. Otegui (ARG) – [4] G. Oradini (ITA) 6-2 6-2

COURT 13

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI:

F. Iannaccone (ITA) [3] – K. De Schepper (FRA) 7-5 6-0

[8] L. Rottoli (ITA) – S. Dominko (SLO) [WC] 6-3 7-5