Tramonti di Sotto, sagra della trota e del formaggio salato

TRAMONTI DI SOTTO – Tra i numerosi eventi della 59^ SAGRA DELLA TROTA E DEL FORMAGGIO SALATO che anche quest’anno proporrà a TRAMONTI DI SOTTO, dall’11 al 15 agosto, un ricco programma per adulti e bambini si segnalano anche alcuni imperdibili appuntamenti musicali, letterari e teatrali.

Venerdì 11 agosto, ore 21:00, sala Pro Loco, il Coro degli Angeli presenterà VERDE IN-CANTO, un repertorio di brani popolari e non, dedicato ai temi della natura, con due ospiti davvero eccezionali che renderanno la serata ancora più preziosa, Luigina Feruglio con la sua magica arpa e il fumettista Paolo Cossi che illustrerà dal vivo i brani con i suoi acquerelli.

Sabato 12 agosto, ore 18.00, nel suggestivo borgo Tamar per il tradizionale appuntamento TAMAR SOTTO LE STELLE, Giuseppe Ragogna presenterà il suo ultimo libro “FRIULI, storie di rinascita della montagna”, musiche attorno al fuoco con il gruppo folk ‘PORTE PERTE, osservazione delle stelle con Angelo Cavalier.

Domenica 13 agosto, ore 18.00, alla Casa della Conoscenza, Franca Benvenuti presenterà l’ultimo libro di Paolo Venti, Le figlie dell’orsa, ambientato tra Spilimbergo e Pradis, luoghi ideali per un romanzo in cui fantasia, storia, antiche e misteriose leggende, sono abilmente intrecciate in un racconto avvincente e ricco di colpi di scena.

Lunedì 14 agosto, ore 18.00, sala Pro Loco, I PAPU nello spettacolo DE BES TOP OFF: risate a non finire con due interpreti originali della Commedia dell’Arte in chiave moderna che ripresentano una giocosa carrellata dei loro più noti personaggi dando così vita ad uno spettacolo che è anche una rappresentazione delle diverse tipologie e potenzialità del Comico.

Franca Benvenuti