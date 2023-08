“Energia d’agosto” a Malnisio, il via l’8 agosto

MALNISIO – Tre appuntamenti multimediali coinvolgenti, nella cornice della centrale idroelettrica di Malnisio, che superano i confini tra dimensioni ed espressioni artistiche, una proposta di MaterElettrica, collettivo a geometria variabile da oltre dieci anni attivo nella ricerca informatica e nella produzione di installazioni e performance, organizzata dal Comune di Montereale Valcellina, Museo della Centrale Idroelettrica Pitter Contenitore Culturale Creativo FVG, in collaborazione con l’associazione musicale Fadiesis, Eupolis e Gargoyle.

L’acqua corrente diventa corrente elettrica, l’anima umana dialoga con l’intelligenza artificiale e tutto evolve e si trasforma: “Acqua corrente” è il titolo della proposta che si compone di un’installazione interattiva e due concerti multimediali.

La rassegna prende avvio martedì 8 agosto alle 18 con l’inaugurazione, nella sala macchine dell’ex Centrale, dell’installazione interattiva (In)visibile energia, basata sui concetti di Energia e Trasformazione, con l’obiettivo di rendere entrambi tangibili ai visitatori in forma artistica. Le turbine della sala macchine diventano l’innesco di un sistema di generazione sonora e visiva: semplicemente toccando le turbine, dal loro interno si accende una luce “pulsante“, contemporaneamente a ciò viene diffusa una musica nell’ambiente.

Per ogni turbina vi è una luce e un layer sonoro differente, così che il pubblico abbia sempre un riscontro visivo e uditivo. Nella zona rialzata, in fondo la sala, è presente un’ulteriore installazione ispirata al concetto di entropia: l’opera si pone infatti l’obiettivo di carpire l’entropia del luogo, rendendola tangibile ai visitatori in forma artistica.

La zona comandi diventa il palcoscenico di strutture, esteticamente in linea con il carattere “industriale” della sala turbine, capaci di carpire le variazione di luce prodotte dalle interazioni dei visitatori. L’installazione rende il pubblico capace di generare musica semplicemente interagendo con essa. Progetto e realizzazione di Lorenzo Anelli e Carlo Cozzolongo.

L’installazione è fruibile al pubblico negli orari di apertura della centrale: i sabati dalle 14 alle 18, le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. In tutti gli altri giorni si effettuano visite per gruppi organizzati, previa prenotazione a [email protected].

Sempre martedì 8 agosto, ma alle 20.45, Anima fluens, concerto multimediale in programma con Mater Elettrica Ensemble (Rosaria Stellacci – voce recitante, canto, campane tibetane; Giuseppe Ranoia – voce recitante registrata; Andrea Salvato – Ewi, flauto; Fabrizio Festa – sintetizzatori; Gianpaolo Cassano – live electronics), un appuntamento in cui il concetto di trasformazione, verità e principio fisico tra i più antichi al mondo, si declina in lettura, intenzionalmente poetica e musicale, di questo costante mutamento, una trasformazione che coinvolge il mondo intero, i singoli individui, i loro corpi e le loro anime.

Terzo e ultimo appuntamento lunedì 14 agosto alle 18 con Sinerg-IA, concerto multimediale proposto da MaterElettrica Ensemble (musiche di Antonio Colangelo, Fabrizio Festa, Mario Spada, immagini di Erika Nolè con Rosalia Stellacci, voce recitante; Badria Razem, voce; Mario Spada, voce e Live electronics; Antonio Colangelo, Live electronics; Fabrizio Festa, sintetizzatori) che vede insieme intelligenza umana e artificiale, un binomio che genera una nuova struttura artistica combinata e che si declina in forme creative sospese tra algoritmo e ingegno.

Immagini, realizzate interamente dal vivo, si intersecheranno a videoproiezioni generate dall’intelligenza artificiale, i testi, strettamente legati al concetto di acqua ed energia, saranno generati da intelligenza artificiale e poi selezionati, interpretati e recitati da voci umane e artificiali. Sinerg-IA porterà lo spettatore all’interno di spazi reali e virtuali nei quali reinterpretare artisticamente il rapporto uomo-macchina, con una particolare attenzione ai concetti di innovazione e sperimentazione. Con Fabrizio Festa ai sintetizzatori e Antonio Colangelo live electronic.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero. Per informazioni [email protected]