Auto contro trattore, morto un automobilista 47enne

VIVARO – Un automobilista, Giorgio Martin, 47 anni, di San Foca, è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Vivaro, nei pressi del ponte sul fiume Cellina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, un trattore si è scontrato con una vettura e l’automobilista è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo.

Dopo l’allarme lanciato con una telefonata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto una ambulanza da Spilimbergo, una automedica da Pordenone e un elicottero di soccorso. Hanno allertato contestualmente i Vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo. Nonostante tutte le manovre salvavita, l’uomo però è morto per la gravità delle ferite.