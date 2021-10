Auto si scontra con un camion e prende fuoco, muore il conducente

ZOPPOLA – Grave incidente stradale venerdì 22 ottobre poco prima delle 13 lungo la Cimpello-Sequals, in direzione Sequals, poco dopo l’uscita di Zoppola, in territorio di Murlis.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un autoarticolato e una macchina. Il conducente del primo mezzo sarebbe illeso.

Nel veicolo, però, che ha preso fuoco, è rimasta incastrata una persona, Federico De Antoni, 63 anni, di Malborghetto, che è deceduta.

Sul posto il personale sanitario del 118 da Pordenone in ambulanza e in elicottero da Udine e i vigili del fuoco di Pordenone e San Vito al Tagliamento, oltre alle forze dell’ordine.

Foto: Gianni Sartor.