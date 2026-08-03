Escursioni, natura e tradizioni. Con Visit Zoncolan montagna a portata di tutti

FVG – Nel comprensorio dello Zoncolan, fra i monti della Carnia in Friuli Venezia Giulia, l’estate si accende di attività outdoor, escursioni guidate e appuntamenti speciali che promettono di far vivere la montagna in tutte le sue sfumature più autentiche. Ricco di spunti, il calendario di Experience organizzate da Visit Zoncolan, propone un ventaglio di escursioni e attività pensate per ogni tipo di viaggiatore: dagli appassionati di trekking agli amanti della natura, dalle famiglie con bambini agli sportivi in cerca di nuove sfide. Queste e molte altre sono le proposte estive in questo angolo incantato di natura intatta e tradizioni radicate e vissute, che abbraccia Sutrio, Paluzza, Timau, Cercivento, Ravascletto, Comeglians, Ovaro, Treppo Carnico. Ogni borgo è un punto di partenza per avventure diverse, dai percorsi naturalistici lungo sentieri segreti a incontri con artigiani e produttori locali.

Ci si muove accompagnati da guide esperte, professionisti del territorio che non solo conoscono sentieri e panorami, ma sanno raccontare storie, leggende, tradizioni. L’obiettivo non è solo camminare, ma comprendere, sentire, portare a casa un ricordo fatto di emozioni e scoperte.

Esperienze fra natura e storia

Il programma si distingue per la varietà delle proposte, che spaziano dalle passeggiate naturalistiche alle esperienze in e-bike, dai laboratori creativi per bambini alle visite guidate nei borghi storici. Tra gli appuntamenti speciali spicca la “Panoramica delle vette in e-bike”, percorso superpanoramico di 32 km ai piedi del Monte Crostis e del Monte Coglians: un anello spettacolare tra cielo e montagne, da affrontare in sella alla bici assistita (che può essere noleggiata in loco), con vista mozzafiato su alcune delle più belle vallate friulane. Chi cerca qualcosa di meno impegnativo, ma altrettanto panoramico, può pedalare lungo i tracciati del Bike Park sull’alto dello Zoncolan.

Non mancano le proposte per chi desidera immergersi nella storia e nelle tradizioni locali, come il Trekking sull’antica via romana che parte da Cleulis e segue le orme dei legionari fino a Timau, le Passeggiate tra i borghi e i mestieri antichi di Paluzza, e la visita guidata alla storica Casa 100 Finestre di Mione, con i suoi antichi arredi. Per chi vuole scoprire i segreti della natura, ecco le Passeggiate botaniche dedicate alla raccolta e al riconoscimento delle erbe spontanee – di cui si scoprono le virtù e gli usi in cucina, per la bellezza e per la salute – con degustazione finale di prodotti tipici, oppure l’escursione “ Un bosco da vivere tra natura e fortini” che offre la possibilità di immergersi nelle folte foreste carniche di alberi secolari, imparare a riconoscere i versi degli animali selvatici, scoprire i fortini della Prima Guerra Mondiale.

La magia della montagna di notte

Con il cielo terso dove le stelle brillano di straordinaria lucentezza, la notte in montagna è magica, e la magia si accendi ancora di più in agosto, il periodo delle stelle cadenti. Di grande suggestione è l’escursione “La magia del tramonto sullo Zoncolan”, che conduce i partecipanti fino alla cima del Monte Tamai per ammirare il sole che cala dietro le creste delle montagne e la luna che sorge. Coinvolgente per piccoli e grandi è la Lanternata nel bosco, un’esperienza d’altri tempi alla fievole luce delle lanterne, alla scoperta delle orme degli animali e della vita notturna del bosco, accompagnati da una guida che narra curiosi aneddoti, antiche leggende sui popoli che abitavano queste vallate e misteriose storie.

Attività per bambini e per famiglie

La proposta estiva dedicata ai bambini (ma che coinvolge tutta la famiglia) abbraccia momenti di gioco e avventura. Il tutto in un contesto naturale sicuro, autentico, stimolante quali sono i boschi e i borghi della Carnia. Ogni esperienza è studiata per avvicinare i bambini alla natura attraverso l’osservazione, il tatto, l’olfatto, il movimento e il racconto. Con l’aiuto di guide qualificate e animatori esperti, i piccoli esploratori impareranno a riconoscere foglie, tracce di animali, suoni del bosco, profumi di erbe, colori e forme della natura. Tra le proposte più coinvolgenti ci sono La Fattoria Diffusa, dove toccare con mano la vita rurale tra galline, orti, formaggi, il Laboratorio creativo, dove fantasia e manualità si fondono nella realizzazione di piccoli oggetti, l’avvicinamento al cavallo o al pony presso l’Agriturismo Randis.

Il calendario mensile e le esperienze su misura

Le Experience di Visit Zoncolan sono organizzate secondo un calendario mensile, ma su richiesta si possono organizzare su misura scegliendo itinerario, durata e livello di difficoltà o fissare date extra calendario.

Ogni esperienza è pensata per diversi livelli di difficoltà e viene guidata da accompagnatori esperti, garantendo sicurezza, qualità e un contatto autentico con l’ambiente. Si prenotano direttamente su www.visitzoncolan.com/experience, dove si trovano tutti i dettagli, o nell’ufficio di VisitZoncolan a Sutrio. Disponibilità di attrezzatura a noleggio.

Per informazioni e prenotazioni:

www.visitzoncolan.com, [email protected], tel. 0433 778921