Patto migranti UE bocciato sul fronte Italia-Slovenia

TRIESTE – Il Tribunale di Trieste ha respinto i ricorsi di due migranti coinvolti nella nuova procedura accelerata sui confini Italia-Slovenia.
Uno è stato identificato in stazione, mentre l’altro si è presentato in questura per chiedere asilo.
La decisione riguarda la parte del patto della Unione europea sui migranti che riguarda il controllo alle frontiere, giudicata non valida dal tribunale.
La questione riguarda le modalità di gestione delle richieste di asilo e le procedure di identificazione.
I casi similari sono una decina e la decisione odierna potrebbe portare a rivedere molte posizioni oggi sotto giudizio.