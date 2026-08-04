Aviano, attività di volo con aereo radar “Sentry”

AVIANO – Sempre più intensa l’attività di volo in questi giorni a Aviano. In programma ci sono fino al 5 agosto una serie di attività serali con droni, esplosioni e appelli di allarme su altoparlanti, oltre che arrivi e partenze di molti velivoli, anche F16, fino a tarda ora.

Martedì nei cieli di Aviano ha sorvolato più volte la base friulana a circa 17mila piedi un Boeing E3A-Sentry (nella foto) con i colori della Nato. Il grande quadrigetto è riconoscibile per il grande radar circolare sulla parte finale della fusoliera. L’aereo è partito e atterrato a Venezia dove era in manutenzione nelle officine Aeritalia.

Ma durante la giornata sono arrivati alcuni C130-J30 cargo da Ramstein e un paio di loro sono ripartiti per Sigonella (Hky701) e per Ramstein (King76).

I velivoli erano della 130esima squadra aerea che ha base a Charleston in West Virginia.

La squadra aerea opera prevalentemente in Afghanistan, Iraq, Qatar e nell’Artico.

Nei giorni scorsi da Napoli ha operato su Aviano anche un Beechraft C-12 Huron. Al.Rin.