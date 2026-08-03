Coltello in Festa: Gloria Clama madrina della ventiduesima edizione

MANIAGO – Sarà la chef friulana Gloria Clama la madrina della ventiduesima edizione di Coltello in Festa, in programma a Maniago (PN) il 29 e 30 agosto: una scelta che unisce simbolicamente due eccellenze, quella dell’arte fabbrile maniaghese e quella della cucina d’autore, dove la qualità degli strumenti è il primo ingrediente di ogni preparazione.

Classe 1978, originaria della Carnia, Gloria Clama è tra le protagoniste più apprezzate della cucina friulana contemporanea. Finalista dell’ottava edizione di MasterChef Italia, nel 2019 ha aperto il ristorante Indiniò a Raveo (UD), dando vita a un progetto gastronomico profondamente radicato nel territorio.

La sua cucina racconta i boschi, le montagne e la biodiversità della Carnia attraverso piatti essenziali, contemporanei e fortemente identitari, un percorso che le è valso importanti riconoscimenti da parte delle principali guide di settore, tra cui il Gambero Rosso con il riconoscimento Due Forchette e la segnalazione nella Guida Michelin. Il suo percorso rappresenta inoltre una storia di determinazione: da operaia a chef e imprenditrice, ha trasformato la passione per la cucina in un progetto capace di valorizzare la sua terra.

“La presenza di Gloria Clama a Coltello in festa ben rappresenta il filo conduttore esistente tra il mondo delle lame e la cucina nelle sue più originali interpretazioni – ha sottolineato l’Assessore al turismo, commercio e agricoltura del Comune di Maniago Sandra Zilli -. Per uno chef, infatti, la qualità del risultato nasce molto prima della cottura: prende forma nella scelta e nell’utilizzo degli strumenti giusti, in grado di valorizzare sapientemente la materia prima.

Ed è proprio questa cultura della lama, fatta di tecnica, qualità e rispetto per il prodotto, che Coltello in Festa intende celebrare: dagli utensili per la cucina fino agli strumenti professionali destinati ai settori della medicina e dell’odontoiatria, dell’acconciatura e dell’estetica, testimoniando la capacità delle aziende maniaghesi di coniugare tradizione, innovazione e alta specializzazione”.

La 22ma edizione: cosa vedere

Coltello in festa 2026 vedrà protagonisti, come da tradizione, i produttori locali che di generazione in generazione hanno contribuito a diffondere la fama dell’arte fabbrile maniaghese nel mondo, ma anche alcuni dei più noti brand del settore nazionali e internazionali. Migliaia di appassionati potranno esplorare la grande mostra mercato ospitata nella grande piazza cittadina e nelle vie circostanti scoprendo le novità del comparto, ma potranno anche apprezzare la mostra dedicata ai coltellinai custom, che realizzano a mano lame uniche al mondo e che condivideranno con i visitatori non solo le loro creazioni, ma anche le idee che le hanno ispirate.

In questa atmosfera festosa si potrà approfittare per fare una visita al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago, prezioso percorso per conoscere le trasformazioni di un’arte in continua evoluzione. Il programma del weekend maniaghese sarà arricchito anche da dimostrazioni di forgiatura e affilatura, eventi musicali, iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli, oltre a sfide e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma di Coltello in festa si possono seguire via social su Facebook (Coltello in Festa) e Instagram e sul sito https://museocoltelleriemaniago.it/coltello-in-festa/