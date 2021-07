Bando per le imprese di Maniago: un sostegno concreto al commercio

MANIAGO – «Anche se non siamo usciti completamente dalla pandemia con il settore del terziario ancora in sofferenza per una ripresa che stenta a decollare, quello del Comune di Maniago, e in particolare dell’assessorato al Commercio, è stato l’atto più significativo di questo 2021 finalizzato a sostenere le nostre imprese che potranno beneficiare di contributi a fondo perduto, grazie a un bando comunale da 285mila euro».

Plaude il presidente mandamentale dell’Ascom-Confcommercio, Flavio Rosolen, per la sensibilità e la vicinanza del governo locale, guidato dal sindaco Carli, nel concedere interventi mirati alle categorie economiche che in questo territorio hanno sofferto maggiormente. «Del resto l’importo contributivo qui è stato maggiore che altrove: da 500 a 3mila euro, incrementabili con fondi residui al netto della graduatoria» spiega Rosolen. Per questo, infatti, se le domande non dovessero garantire l’intero utilizzo del fondo, è prevista un’istantanea redistribuzione proporzionale tra i richiedenti, evitando, così, successive istanze alle imprese che si sono proposte.

Ora il presidente Rosolen fa appello alle tante piccole imprese, associate e non, affinché diano la loro adesione dal momento che il termine di presentazione delle istanze è fissato al 20 agosto. Per venire incontro e assistere le piccole aziende è operativo all’Ascom il Cat – Centro di assistenza tecnica imprese del terziario – nella persona del responsabile Luca Penna (info 0434.549414) che, assieme ai funzionari del Comune, si è adoperato nella stesura del bando.

Per Rosolen significativo è stato il lavoro svolto dalla terza commissione che ha esaminato ed integrato il bando con anche le giuste osservazioni fatte del consigliere di opposizione Marco Avon (Nuova linfa) sullo sviluppo del commercio.