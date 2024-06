Base Usaf Aviano, livello allerta sale da Bravo a Charlie

AVIANO – Innalzate le misure di sicurezza alla Base di Aviano , in Friuli Venezia Giulia , dove è di stanza il 31mo stormo dell’Aviazione Americana. È il penultimo livello di allerta su quattro.

Solitamente si applica in caso di incidente o quando si ricevono informazioni che indicano che è possibile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro il personale o strutture. L’allerta è stata innalzata in tutte le Basi Americane in Europa.