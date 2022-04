Bcc Pn Monsile, utile a 9,4 milioni di euro, raccolta diretta a 2,7 miliardi

AZZANO DECIMO – MONESTIER – Utile a 9,4 milioni di euro, quasi 80 mila clienti e numero complessivo di soci in crescita a 19.600.

BCC Pordenonese e Monsile, che ha presentato oggi i dati del bilancio d’esercizio 2021 con immediata evidenza della conferma del risultato di esercizio in linea con quello dello scorso anno, 9,37 milioni di euro, e un attivo attestatosi sui 3,4 miliardi di euro (3 miliardi nel 2020), dati che collocano BCC Pordenonese e Monsile tra le prime banche di credito cooperativo operanti fra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

La mission tipica di banca di credito cooperativo ha portato la Banca a supportare l’economia locale anche nel perdurante periodo di crisi economica, mantenendo il proprio costante supporto di credito alle famiglie (708,3 milioni di euro), in buona parte mutui ai privati (oltre 1000 operazioni di mutui fondiari per oltre 180 milioni di euro), e alle imprese (957,5 milioni), piccole e medie in maggior parte, registrando, peraltro, in tali segmenti di clientela più contenuti livelli di default grazie alla prossimità e alla conoscenza approfondita della propria clientela-tipo.

Sul fronte della provvista, da segnalare la preferenza dei risparmiatori lungo tutto il 2021 per le forme di raccolta maggiormente liquide. La perdurante incertezza sulla situazione sanitaria ed economica ha favorito un atteggiamento generalmente cauto, preferendo la raccolta a breve termine e mostrando scarso interesse per le forme più stabili di risparmio, pur se relativamente più remunerate.

Anche la raccolta indiretta da clientela registra nel 2021 un aumento di 117,7 milioni di euro (+11,45%), generato da una crescita della componente risparmio gestito per 130,4 milioni di euro (+16,01%) mitigata da una contrazione del risparmio amministrato per 12,8 milioni di euro (-6,01%).

Anche gli indici patrimoniali riflettono la solidità e la salute finanziaria della banca e dalla sezione reddituale del bilancio d’esercizio si evidenziano alcune dinamiche interessanti.

Il margine di intermediazione risulta essere in evidente crescita rispetto a dicembre 2020. In particolare:

o il margine di interesse cresce di 3,7 milioni di euro, grazie sia al maggior contributo dei titoli in portafoglio, sia alla contabilizzazione di interessi passivi negativi derivanti dalle misure aggiuntive di politica monetaria adottate per mitigare gli effetti della pandemia (cd. «special period»)

o il margine commissionale cresce di oltre 2,3 milioni di euro rispetto a quello registrato a fine 2020 (+8,43%) nonostante il periodo di crisi legato all’emergenza sanitaria.

L’impegno sul territorio ha dato i suoi frutti anche con il riconoscimento delle comunità, che hanno premiato con la loro fiducia l’istituto accrescendone il numero di soci, 19.600 a fine anno, con un incremento di quasi 900 soci nel solo 2021 (+5%), confermando così Bcc Pordenonese e Monsile come Banca di Credito Cooperativo con più soci nel Nordest. Stessa tendenza per clienti (79.767) e conti correnti, (76.620 unità +3%). Numeri significativi che confermano l’impegno profuso dall’istituto nell’interpretare e intercettare le esigenze e le istanze provenienti dal territorio.

Le spese amministrative ammontano a 52,79 milioni di euro (+0,64% rispetto al 2020) e sono costituite dalle spese del personale, pari a 28,64 milioni di euro (-3,80% rispetto al dicembre 2020) e dalle altre spese amministrative, pari a 24,15 milioni di euro, in crescita del 6,46% sul dato di raffronto relativo al 2020.

Il così detto “cost income ratio”, si attesta al 68,04% rispetto al 69,57% del dicembre 2020 per effetto dell’incremento del margine d’intermediazione superiore alla crescita dei costi operativi.

Il risultato economico dell’esercizio è pari a euro 9,37 milioni, in crescita rispetto al 2020 di circa euro 345 mila (+3,82%).

Il patrimonio netto ammonta a 197,7 milioni di euro, dati in crescita a cui si affiancano indici di solidità patrimoniale e finanziaria: il CET-1 Ratio si è attestato al 17,21% e l’NPL ratio lordo al 5,37%, in sostanziale diminuzione rispetto a dicembre 2019 (5,81%).

Gli impieghi verso la clientela sono poi risultati in crescita del 4,3% rispetto ad una media del sistema che non ha evidenziato variazioni.

Per il 2021 i soci saranno chiamati in assemblea ad approvare lo stanziamento per attività benefiche. Il CdA ha infatti proposto di destinare 800mila euro (circa il 8,5% dell’utile complessivo) ad opere di beneficenza e sostegno alle associazioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Una cifra importante, in linea con quanto destinato lo scorso anno, nella consapevolezza delle sempre costanti necessità di supporto che le realtà del terzo settore del nostro territorio necessitano. A questi importi va aggiunto l’abituale contributo in forma di sponsorizzazioni pari a circa 200.000 euro, a sostegno di sport e cultura, portando ad oltre 1 milione di euro il contributo al territorio.

I soci dovranno inoltre deliberare sullo stanziamento di 281 mila euro per finanziare il fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione.

La banca ha poi portato a termine nel 2021 numerose iniziative a sostegno delle associazioni e del tessuto imprenditoriale locale. In particolare:

• BCC Pordenonese e Monsile ha innanzitutto destinato parte dell’utile della banca, oltre 800 mila euro, a opere di beneficenza e al sostegno alle associazioni di Friuli Venezia Giulia e Veneto, nel pieno spirito mutualistico che ispira da sempre l’operato della Banca di Credito Cooperativo. I fondi sono stati destinati ai territori principalmente attraverso l’attività coordinata dai Consiglieri di Amministrazione che compongono la Commissione Sociale della Banca, organo strategico che sovraintende all’attività di sostegno del terzo settore nei territori di competenza, ma anche grazie alla Fondazione Bcc Pordenonese, alla Serenissima Mutua e all’Associazione San Pietro. Una organizzazione, quella di Bcc Pordenonese e Monsile per il terzo settore, che copre tutte le esigenze sociali in modo coordinato e capillare su tutto il territorio di competenza, e a volte anche oltre.

• Un dato importante, del quale la banca è particolarmente orgogliosa, è quello delle borse di studio per merito ai giovani soci che ben hanno figurato al termine del loro percorso di studi, a sottolineare quanto questa banca sia sensibile al pianeta giovani in modo concreto. Sono ben 144 mila euro le borse erogate nel 2021, tra riconoscimenti ai diplomati delle scuole superiori e ai diplomati ITS (118 premiati), laureati ai corsi universitari triennali (19 premiati) e ai titolari di laurea specialistica e a ciclo unico (40 premiati).

• Da maggio 2021 è operativo Il bancomat evoluto di Zenson di Piave, garantendo un servizio di consulenza presso lo sportello di Zenson per affiancamento ai clienti, con un nostro consulente presente tutti i martedì mattina (giornata di mercato), dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle 11 alle 13.

• Dal 25 novembre 2021, a Talmassons, attiva la nuova Area Self con bancomat evoluto, per garantire la continuità operativa ai clienti dell’Area Medio Friuli. La banca rafforza dunque la propria presenza nella zona, dopo la recente apertura della filiale di Codroipo, la prima in Provincia di Udine.

• Lo scorso anno sono ripartiti nutriti programmi di prevenzione rivolti ai Soci Banca e ai Soci Serenissima Mutua quali “eventi itineranti per la prevenzione del tumore al seno”, “mangiare sano anche a Natale si può”, “screening oculistici”, proseguiti nel corrente anno con lo “show cooking Gusto & Benessere”, e gli “screening del melanoma” e “screening salute”.

• È stata riavviata anche la convegnistica rivolta alla clientela privata e alle imprese con il convegno “il supporto delle BCC per lo sviluppo sostenibile della filiera vitivinicola” realizzato nell’ambito della manifestazione fieristica “Rive Enotrend” e anche questa attività procederà nel mese di maggio 2022 con due convegni, uno in Veneto e uno in Friuli Venezia Giulia, sulla finanza sostenibile e responsabile.

Da poco abbiamo rinnovato la nostra immagine con una nuova identità visiva, ridisegnando in chiave moderna il tradizionale logo BCC abbinato al nodo di Salomone, la doppia C, patrimonio identitario del Credito Cooperativo. Una scelta che valorizza la nostra radice comune e accentua il ruolo di riferimento di ogni BCC sul territorio, insieme ai valori che appartengono al Credito Cooperativo: fiducia, prossimità, impegno sociale, solidarietà, relazione con le famiglie e le PMI locali. Il nostro nuovo brand, che si allinea a quello dell’intero Gruppo BCC Iccrea, è un tributo alla storia e all’identità che appartiene a tutte le Banche del Gruppo che operano sul territorio e, insieme, il simbolo dell’evoluzione con cui vogliamo ascoltare le esigenze di soci e clienti.

Le modalità per l’Assemblea dei soci

Il Consiglio di Amministrazione della BCC Pordenonese e Monsile, nel rispetto delle norme che mettono al primo posto la tutela della salute individuale e collettiva, ha deciso di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 29 aprile alle ore 15,30 e in seconda convocazione il 3 maggio 2022 allo stesso orario presso la sede della Banca di Credito Cooperativo ad Azzano Decimo, via Trento n. 1, adottando le modalità per garantire la massima protezione dei soci.

Pur non potendo presenziare, il socio potrà esprimere il proprio voto sui punti all’ordine del giorno, dando istruzioni di voto al Rappresentante Designato secondo i termini contenuti nell’avviso di convocazione.

Il Rappresentante Designato incaricato dalla BCC Pordenonese e Monsile è il Notaio Dott. Gaspare Gerardi, domiciliato presso il suo Studio di Pordenone, in viale Trento 44.

Tutti i documenti, compreso il Modulo per il conferimento di Delega e Istruzioni di Voto, il Vademecum Deleghe e le indicazioni per la corretta compilazione sono reperibili sul sito www.bccpm.it/assemblea2022.