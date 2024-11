Bonus infanzia, nuovi contributi famiglie Claut

CLAUT – Anche quest’anno, il Comune di Claut rinnova il proprio impegno nel supporto alle famiglie, offrendo un aiuto economico ai genitori di nuovi nati e a quelli di bambini fino ai quattro anni di età. Questa iniziativa mira a sostenere le spese legate alla prima infanzia, favorendo la crescita delle famiglie nel territorio montano: “Mettere su famiglia nelle nostre valli è una sfida, e noi vogliamo supportare chi fa questa scelta coraggiosa” ha commentato il sindaco Gionata Sturam.

Il “Bonus Infanzia 2024” prevede due tipologie di contributi. Il primo è un bonus alla nascita, erogato una sola volta, che ammonta a 1.500 euro ed è richiedibile entro tre mesi dalla nascita del bambino. Inoltre, è previsto un contributo annuale di 1.000 euro per i bambini di età compresa tra uno e quattro anni, che le famiglie potranno richiedere per ciascun anno in questa fascia d’età.

Le domande per ottenere il bonus per i bambini da uno a quattro anni potranno essere presentate dal 29 ottobre 2024 e fino al termine del 23 novembre 2024. Le informazioni dettagliate sul bando e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Claut, all’indirizzo comune.claut.pn.it.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso un sostegno continuo e concreto alle famiglie che scelgono di rimanere nelle terre alte e crescere i propri figli nel territorio, rafforzando il legame tra amministrazione e comunità. Con il “Bonus Infanzia 2024”, l’amministrazione comunale di Claut conferma il proprio impegno nel valorizzare le famiglie e il futuro dei piccoli cittadini.