Buon compleanno Lucio, il 5 marzo si celebra il cantautore

MANIAGO – “Battisti ha rivoluzionato la pop song in Italia come i Beatles all’estero” questo è il pensiero di molti addetti ai lavori del mondo della musica italiana e non solo. Se aggiungiamo che per altri, il connubio Battisti – Mogol è paragonabile a quello appartenente al mondo dell’Opera come quello Mozart – Da Ponte, celebrare la figura del più grande cantante – autore della musica leggera italiana, nel giorno del suo 80° compleanno, non è altro che un doveroso regalo tributato a Lucio Battisti.

Domenica 5 marzo 2023, alle ore 18.00, nel bellissimo Teatro “Giuseppe Verdi” di Maniago, l’Associazione Musicale Gabriel Fauré celebra il cantautore nato a Poggio Bustone nel 1943 e le voci del Pordenone Vocal Ensemble, accompagnate dai musicisti del Gabriel Fauré Consorto, diretti da Emanuele Lachin, eseguiranno le più celebri canzoni dell’epoca Battisti – Mogol.

L’evento, inoltre, sarà dedicato al ricordo di Sara Moranduzzo, giornalista maniaghese ed esponente del mondo culturale pordenonese: a lei è dedicata la Biblioteca di Sara, realtà multi progettuale alla quale saranno devolute le offerte raccolte durante la serata.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Maniago, con l’Associazione Biblioteca di Sara e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.