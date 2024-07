Campionati italiani pattinaggio velocità, New Roller Porcia sugli scudi

PORCIA – Dal 5 al 7 luglio si sono svolti i campionati italiani pista curve paraboliche a San Giorgio delle Pertiche (PD) di pattinaggio corsa velocità ai quali ha partecipato la squadra del New Roller Porcia.

Ester Rebellato cat. Allievi ha vinto la medaglia di bronzo sui 500 mt mentre nei 200 mt a cronometro è arrivata 6 ad un decimo di secondo dal podio.

Come squadra sono stati ottenuti ottimi piazzamenti ai piedi del podio per altri atleti della New Roller Porcia portano la squadra ad un onorevole 23 posto su oltre 70 squadre a livello nazionale pur con molti meno atleti partecipanti.

Per quanto riguarda Ester i risultati fanno seguito al 4 posto ai campionati italiani indoor di Pescara a febbraio sui 1000 mt.

A marzo nella tappa spagnola (in Asturia) della coppa Europa per club Ester è arrivata 3 nei 500 mt.

A maggio nei campionati italiani su strada a San Benedetto del Tronto un 9 posto nella mezza maratona (21 km).

Ester Rebellato nella stagione invernale si cimenta anche nella velocità su pattinaggio su ghiaccio (con i colori cadorini del Pieve di Cadore): nei campionati italiani junior di gennaio a Collalbo (BZ) e’ arrivata 3 nella formula sprint e 3 nella formula mass start

Uno sport meno blasonato di altri ma che porta la città di Porcia ai massimi livelli nazionali ed europei.