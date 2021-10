Claut: attesa finita, ripartono attività palaghiaccio

CLAUT – Con l’arrivo di ottobre riapre al pubblico, a grande richiesta, il palaghiaccio “Alceo della Valentina” di Claut, che rimarrà a disposizione durante tutta la stagione invernale per chiunque voglia dedicare qualche ora agli sport su ghiaccio.

Il palazzetto è la casa della Polisportiva Claut – che qui svolge i corsi e le gare di pattinaggio in velocità e di figura – e del Curling Club Claut. La pista attira ogni anno migliaia di pattinatori amatoriali, oltre che squadre di hockey e di altri sport su ghiaccio provenienti dalla pedemontana friulana e dal Veneto orientale.

A riprova della propria importanza, la scorsa settimana la struttura ha ospitato per tre giorni di allenamento la squadra della Nazionale italiana di curling in carrozzina: gli atleti si stanno preparando per il mondiale, che verrà disputato tra il 23 e il 30 ottobre a Pechino, in Cina. Il “World Wheelchair Curling Championship” servirà alle squadre per guadagnare punti in vista della qualificazione alle Paralimpiadi invernali del prossimo anno: tra gli atleti convocati vi è anche Matteo Ronzani, tesserato dell’Asd Curling Club Claut.

Il palaghiaccio rimarrà aperto, per tutta la stagione invernale, dalle 14 alle 16.30 di martedì, mercoledì e venerdì; il sabato, la domenica e nei giorni festivi sarà frequentabile dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. Sarà possibile inoltre prenotare la struttura anche in orari serali contattando il numero 0427 878533.