Claut, fulmine nella notte provoca incendio boschivo

PORDENONE – Un incendio boschivo è divampato la scorsa notte sul Monte Piolsa a Claut (Pordenone), innescato da un fulmine. L’allarme è scattato attorno alle 22.

Le fiamme minacciavano di scendere lungo i pendii e raggiungere le abitazioni situate a circa 300 metri di distanza. I vigili del fuoco di Pordenone, anche con la squadra di Maniago, sono impegnati da ore nelle operazioni di spegnimento e monitoraggio.

Durante la notte il fronte è stato sorvegliato e non è stata necessaria l’evacuazione.

All’alba un elicottero della Protezione civile Fvg ha effettuato numerosi lanci d’acqua, riuscendo a fermare l’avanzata.

Le operazioni si sono protratte nel corso della giornata con la collaborazione del Corpo forestale regionale; sul posto sono arrivati un secondo elicottero e una squadra antincendio, in convenzione col Comando dei vigili del fuoco di Pordenone, che hanno rafforzato il dispositivo sul territorio e fornito supporto nelle attività di bonifica e nel monitoraggio delle aree colpite.

Le autorità locali e i soccorritori sono stato di allerta per valutare l’evoluzione della situazione e intervenire prontamente qualora il fronte dovesse riattivarsi.