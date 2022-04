Claut, l’area dell’albergo Posta restituita alla collettività

CLAUT – Claut dice addio all’Albergo Posta, abbandonato ormai da oltre trent’anni e divenuto con il trascorrere del tempo sempre più fatiscente: l’edificio che sorge in piazza San Giorgio è stato donato all’amministrazione comunale dallo storico proprietario Paolo Giordani e verrà in parte riutilizzato e in parte demolito.

“Esprimiamo profonda gratitudine al proprietario per questa donazione, e siamo molto soddisfatti di poter finalmente intervenire su quello che fu l’Albergo Posta. È un’operazione che Claut attendeva da tempo” ha commentato il sindaco del paese

montano Gionata Sturam.

“Lo spazio attualmente occupato dall’immobile sarà destinato alla collettività” ha spiegato. “La parte interrata, che si trova al di sotto del livello della piazza, sarà sfruttata come magazzino e messa a disposizione delle associazioni locali per lo stoccaggio delle proprie attrezzature”.

“Il corpo dell’edificio, invece, verrà demolito completamente, andando così a restituire uno spazio prezioso ai clautani ed ai turisti, ampliando piazza San Giorgio” ha precisato il primo cittadino. La decisione è stata presa in seguito ad una perizia del geometra Matteo Lorenzi: l’edificio, un tempo albergo e pizzeria,

giaceva abbandonato da decenni senza alcun intervento di manutenzione e la sua presenza era divenuta ormai un pugno nell’occhio. Grazie alla donazione e all’intervento dell’amministrazione, quell’angolo San Giorgio potrà guadagnare

spazio prezioso e riappropriarsi della propria dignità.