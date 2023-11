Claut: maltempo, un milione di euro per Borgata Sorafin

CLAUT – Oltre un milione di euro: è la cospicua somma che l’amministrazione di Claut è riuscita ad aggiudicarsi dalla Regione per mettere in sicurezza la Borgata Sorafin e proteggerla dai danni del forte maltempo. I fondi sono stati stanziati dal governo del Friuli Venezia Giulia per coprire le spese di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

Il finanziamento regionale, che coprirà per intero il costo dei lavori, consentirà al municipio di Claut di risolvere un annoso problema che da tempo affligge la borgata. In presenza di forti precipitazioni, infatti, l’incolumità delle case e delle persone è messa a serio rischio dal dissesto idrogeologico: un problema ancor più gravoso se si pensa alle piogge torrenziali che a più riprese hanno imperversato negli scorsi mesi, e se si considera che la montagna friulana è una delle aree più piovose d’Italia.

“Grazie ad un ottimo lavoro di coordinamento tra gli uffici e l’amministrazione comunale, siamo riusciti a ottenere un finanziamento fondamentale in ottica sicurezza” ha commentato il sindaco di Claut, Gionata Sturam. “Per questo vogliamo ringraziare l’assessora regionale alle infrastrutture e al territorio Cristina Amirante, che ha colto l’importanza dell’intervento e ci ha supportati. Un grazie anche all’assessore Riccardo Riccardi per i lavori avviati nella borgata Vif”.

Da poco, infatti, sono cominciati anche i lavori di messa in sicurezza che riguardano Vif, un’altra borgata clautana, grazie ad un fondo da 250 mila euro stanziato dalla Protezione Civile regionale.

In ordine di criticità, Vif e Sorafin sono le due località di Claut maggiormente esposte ai rischi del dissesto idrogeologico: “Siamo soddisfatti di aver avviato un’opera e finanziato un’altra: tra pochi mesi, entro la fine del prossimo anno, avremo risolto i due principali problemi di sicurezza presenti sul territorio” ha concluso il sindaco Sturam.