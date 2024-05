Concerti Aperitivo in Villa a Porcia! dal 26 maggio

PORCIA – Al via i Concerti Aperitivo in Villa a Porcia!

Domenica 26 Maggio 2024 alle ore 11.00 sotto il porticato della barchessa di Villa Correr Dolfin si terrà il primo dei Concerti Aperitivo organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e la cantina Principi di Porcia.

Protagonista del concerto è il Pi Duo del Conservatorio “G.Tartini” di Trieste, composto da Francesco Neri, percussioni, e Nikita Poretti, pianoforte.

Musiche di Daughtrey, Zoltan, Gershwin, Glentworth.

A questo concerto seguiranno gli altri due appuntamenti nelle Domeniche 2 e 16 Giugno, alle ore 11.00 sempre a Villa Correr Dolfin. Protagonisti rispettivamente il Duo LaRoi, formato dai timbri armoniosi del pianoforte di Arianna Foltran e del saxofono di Andrea Biasotto, in collaborazione con l’Associazione TriesteClassica e il Trio Mirage, costituito nel 2020 al Conservatorio di Trieste, nella classe di Musica da camera di Alessandra Carani, per iniziativa di tre musicisti albanesi: Uendi Reka violino, Enea Nushi, violoncello e Elisa Milo, pianoforte.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito.

Per informazioni:

Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” 0434-590356, 335-7814656

Pi Duo – Domenica 26 Maggio 2024

Il Pi Duo si è formato al Conservatorio di Trieste grazie alla collaborazione della classe di Musica da Camera della prof. Alessandra Carani con quella di percussioni del prof. Dario Savron. Prende il nome dalle iniziali degli strumenti che lo compongono, ossia percussioni e il pianoforte.

Francesco Neri comincia lo studio delle percussioni all’età di 10 anni presso l’indizzo musicale della scuola media con vari insegnanti: Gabriele Petracco, Marta Iob, Gabriele Rampogna e Alessandro Afernik. Prosegue gli studi Preaccademici al Conservatorio Tartini e nel 2018 viene ammesso al Triennio di Strumenti a Percussione sotto la guida prima di Giorgio Ziraldo e in seguito con Dario Savron, con il quale continua attualmente gli studi al Biennio di Strumenti a Percussione.

Nikita Poretti, nata a Trieste nel 2000, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 4 anni privatamente con l’insegnante Elisabetta Buffulini. Ha poi continuato gli studi Preaccademici al Conservatorio Tartini di Trieste. Nel 2018 ha iniziato gli studi Bachelor per pianoforte solista con il maestro Flavio Zaccaria. Ha partecipato a masterclass con professori quali Flavio Zaccaria, Charlene Farrugia Bozac, Ayami Ikeba e Zuzana Niederdorfer. Nel 2019 ha iniziato lo studio di clavicembalo con la professoressa Paola Erdas. Nel 2021 si è iscritta al Biennio di Maestro Collaboratore.

Durante gli anni di studio ha collaborato con numerosi strumentisti come percussionisti, violinisti, clarinettisti, flautisti, pianisti e cantanti. Ha inoltre lavorato con numerosi gruppi di musica da camera. Ha partecipato al Concorso Formativo CBT Giovani presso il Conservatorio di Musica “L. Canepa” di Sassari, dedicato interamente alla musica di J.S.Bach.

Si è laureata nel corso Bachelor per pianoforte solista a giugno 2022. Attualmente studia accompagnamento pianistico con il professor Fabrizio Del Bianco, la prof.ssa Patrizia Tirindelli e il professor Silvano Zabeo.

Duo LaRoi – Domenica 2 Giugno 2024

Il duo LaRoi, formato dai timbri armoniosi del pianoforte di Arianna Foltran e del saxofono di Andrea Biasotto, è nato l’anno scorso dal bisogno e dall’obiettivo di creare qualcosa che valorizzi i colori e i suoni di questi due strumenti, dando vita ad un progetto fresco, innovativo e versatile. Nonostante la giovane età entrambe le musiciste hanno già iniziato ad emergere nel panorama musicale italiano.

Arianna Foltran, classe 2001, inizia i suoi studi all’età di 7 anni presso l’associazione “Egle Salvadoretti”con la Maestra Mara Andreon, per poi continuare il suo percorso sotto la guida del maestro Remo Barazza presso l’associazione “Benvenuti” di Conegliano. In seguito si iscrive al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste dove studia con il Maestro Luca Trabucco e dove sta per conseguire la laurea di primo livello in pianoforte. Gia al liceo inizia ad emergere come concertista presso diverse manifestazioni comunali di S. Lucia di Piave e Conegliano, partecipando inoltre a numerosi concorsi di musica da camera come il “Diapason D’oro” e il concorso “Città di Treviso”.

Nel maggio del 2023 viene scelta per il progetto “Musica Adesso”, e a giugno dello stesso anno viene selezionata per il recital pianistico da solista a “Pianocity Pordenone”. Opera inoltre attivamente come musicista nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Inoltre segue numerose masterclass di musica da camera al Conservatorio, tra le quali con il Maestro Sergio Lamberto e Emanuela Piemonti. Andrea Biasotto, classe 2000, inizia gli studi nella “Banda Comunale di Azzano Decimo Filarmonica di Tiezzo 1901”. Nel 2019 si diploma presso il Liceo Musicale Carducci Dante di Trieste sotto la guida del M. Alex Sebastianutto, iniziando nello stesso anno il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara dove studia sotto la guida del M. Marco Gerboni.

Nel 2022 consegue la laurea di primo livello in saxofono con il massimo dei voti e Lode. Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento e masterclass con insegnanti di livello internazionale come Mario Marzi, Alessandro Malagnino, Jerome Laran, Naomi Sullivan. Nel 2021 è stata ammessa al progetto Erasmus + al Conservatorio Superiore di Musica “Rafael Orozco” di Cordoba.

Sia come solista che in musica da camera si é distinta in vari concorsi nazionali ed internazionali vincendo numerosi primi premi, ed ha eseguito concerti per importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero come il “XII Gran Canaria Sax Festival 2023”, “Un fiume di note”, “Nei suoni dei luoghi”, “Termoli in musica”, “Palchi nei Parchi”, “Barbarigo Estate, concerti in chiostro”, “Carniarmonie”. Studia tutt’ora al Conservatorio di Ferrara dove sta per concludere il suo percorso di studi sotto la guida del M. Marco Gerboni. LaRoi è un duo travolgente, che può spaziare dalla trascrizione al folklore, dal tango alla musica contemporanea, un duo dalle possibilità infinite grazie al perfetto amalgamarsi dei suoni dei due strumenti.

Trio Mirage – Domenica 16 Giugno 2024

Il Trio Mirage si è costituito nel 2020 al Conservatorio di Trieste, nella classe di Musica da camera di Alessandra Carani, per iniziativa di tre musicisti albanesi.

Uendi Reka ha ottenuto nel 2021 il diploma con lode del Triennio superiore di violino e nel 2023 il diploma del Biennio superiore dello stesso strumento con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore nella classe di Sinead Nava, sempre al Conservatorio Tartini.

È vincitrice di diversi concorsi internazionali, sia in qualità di solista che in formazioni cameristiche. Ha ricoperto il ruolo di primo violino di spalla nella Ceman Orchestra e collabora regolarmente con l’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia e con l’Istituzione Sinfonica Regionale – FVG Orchestra. Ha partecipato a masterclass con Helfried Fister, Walter Schreiber, Simone Gramaglia, Marco Fiorini, Sergio Lamberto, Philippe Entremont, Yulia Berinskaya e Bogdana Pivnenko. Frequenta attualmente il Biennio cameristico al Conservatorio Tartini.

Enea Nushi, dopo aver completato gli studi triennali di violoncello all’Accademia delle Belle Arti di Tirana, sotto la guida di Dorina Laro, si trasferisce al Conservatorio di Trieste, conseguendo nel 2023 il diploma biennale di Musica da Camera con il massimo dei voti, nella classe di Alessandra Carani. Attualmente è iscritto presso lo stesso Conservatorio al biennio di violoncello nella classe di Federico Magris. Dal 2022 segue il corso di specializzazione all’Accademia di musica di Pinerolo, nella classe di Luca Magariello. Ha seguito corsi di perfezionamento con Natalia Gutman, Ansi Kartunen, David Geringas, Alexander Gadjiev,ì e Didier Poskin.

Elisa Milo si diploma in pianoforte nel 2022 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Trieste, nella classe della Prof.ssa Teresa Trevisan, con la quale prosegue attualmente gli studi al Biennio superiore di secondo livello di pianoforte.

È vincitrice di numerosi concorsi pianistici internazionali. Ha seguito corsi di perfezionamento con Pasquale Iannone, Andrea Lucchesini, Ruben Dalibaltayan, Daniel Rivera, Alexander Gadjiev e Ayami Ikeba.