Concerto Festa europea della musica il 21 a Porcia

PORCIA – Proseguono i concerti a Porcia organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” APS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e la Fondazione Friuli.

Domenica 21 giugno 2026, alle ore 21.00, sotto il Porticato della Barchessa di Villa Correr – Dolfin, si terrà il Concerto per la Festa Europea della Musica, che in tutta Europa vede musicisti di ogni livello e genere esibirsi in concerti gratuiti orientati al solo piacere di esprimere liberamente le proprie capacità musicali. In Italia hanno aderito più di 700 città, dando vita ad una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.

Protagonisti del concerto a Porcia saranno alcuni allievi ed ex allievi della Scuola di Musica “Salvador Gandino”: l’ensemble di 14 allieve dei corsi di arpa, Enrico Cossarini, allievo di clarinetto, e Silvia Polo, ex-allieva della Scuola e recentemente diplomata in Corno al Conservatorio di Venezia. Si esibirà infine il m° Federico Maso, insegnante di pianoforte della Scuola di Musica. L’ingresso è libero.