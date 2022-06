Cordenons, torneo internazionale Padel dal 6 giugno

CORDENONS – Anche quest’anno EURO & SPORTS ASD avrà un ruolo da protagonista nel panorama degli eventi sportivi internazionali del nostro territorio.

Dall’6 al 12 di giugno ospiterà la seconda edizione del torneo internazionale di padel, Fip Star Giglio 2022.

Da quest’anno il calendario competizioni internazionali di padel si è arricchito di un nuovo circuito di altissimo livello al quale abbiamo aderito con un aumento del montepremi da € 10.200 a € 14.000.

Il torneo permetterà di acquisire punti validi per il ranking mondiale del Padel Premier Tour, circuito che ha appena visto concludersi una spettacolare tappa (Major) al Foro Italico di Roma con la vittoria della coppia più forte al mondo Galan e Lebron.

Sui campi dell’Eurosporting Cordenons saranno attesi giocatori da tutto il mondo e con buona probabilità il finalista della scorsa edizione, Mohammed Saadon Alkuvari, giocatore di padel della nazionale del Qatar, nonché viso noto della prestigiosa emittente beIN Sport e influencer con oltre 600.000 follower.

Le iscrizioni devono ancora concludersi ma al momento sono presenti svariate coppie spagnole oltre ai nostri più forti giocatori di casa Dal Mas Marco, Rochira Mattia e Dell’Agnese Letizia.

Attesi anche i migliori giocatori di Padel italiani, tra i quali Lorenzo Di Giovanni, ex allenatore di Roberta Vinci.

Wc del circolo sarà Matteo Viola, che come molti tennisti professionisti non si è fatto scappare l’occasione di potersi confrontare subito ad altissimo livello con il padel internazionale. Da ricordare infatti che proprio l’anno scorso il torneo femminile ha vincitrice Roberta Vinci in coppia l’esperta giocatrice italiana Giulia Sussarello.

Il programma prevede le fasi di qualificazione nelle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9, mentre gli incontri di tabellone principale partiranno da Venerdì 10 giugno; le partite saranno trasmesse in live streaming dai quarti di finale di sabato 11 fino alle finali di domenica 12 giugno.

Non rimane che darci appuntamento sui campi di gioco per quella che sarà sicuramente un’edizione ricca di “colpi” di scena.