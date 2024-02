Dolomia On Ice, Kostner da Sanremo a Claut

CLAUT – Carolina Kostner, fresca di un’ospitata a nientemeno che il Festival di Sanremo, si sta preparando ad un’accoglienza calorosa il prossimo sabato a Claut: anche quest’anno, infatti, i biglietti per lo show “Dolomia On Ice” con la campionessa di pattinaggio come protagonista sono a un passo dal soldout.

A bordo pista, ci saranno diversi ospiti d’eccezione tra cui il ministro Luca Ciriani e la Miss Italia Fvg Jenny Ferino, che proprio a Claut ha vinto la sua prima fascia. L’evento sarà condotto dal vice direttore di Telefriuli Daniele Micheluz.

L’appuntamento è per sabato 17 alle 18 nel Palaghiaccio “Alceo Della Valentina” di Claut. Gli appassionati di pattinaggio artistico che non vogliono perdersi la serata farebbero meglio ad approfittare delle poche manciate di biglietti rimasti: oltre a Carolina Kostner, nota per la sua eleganza unica e per la pattinata più silenziosa del mondo, sulla pista del Palaghiaccio di Claut saliranno anche tanti altri talenti. Sotto gli spalti si susseguiranno i campioni europei di coppia Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, l’ex campione canadese Gary Beacom con movenze e acrobazie sui generis, la due volte campionessa italiana junior e bronzo europeo Lucrezia Gennaro e il campione italiano in carica Nikolaj Memola.

Proprio come l’anno scorso, l’evento si preannuncia un successo assicurato: non sarà solo una serata dedicata al divertimento ma avrà anche una ricaduta virtuosa, poiché parte del ricavato sarà devoluto all’Area Giovani del Cro di Aviano. A supportare l’evento, oltre al main sponsor Acqua Dolomia, anche Banca 360 Fvg, sponsor fisso del Palaghiaccio di Claut.

“Abbiamo deciso di riproporre l’evento perché l’anno scorso la risposta del pubblico era stata strepitosa” ha spiegato il sindaco di Claut. Gionata Sturam. “Una scelta che ci sta premiando: anche per questa seconda edizione i biglietti per Dolomia On Ice stanno andando a ruba. Siamo fieri che Claut stia diventando un punto di riferimento sempre più centrale per quanto riguarda tutti gli sport invernali: per altri, come il curling, siamo da anni una delle realtà nazionali più importanti in assoluto”.

Gli ultimi biglietti si possono acquistare su Ticket Sms al link https://www.ticketsms.it/event/DOLOLMIA-ON-ICE-Spettacolo-sul-ghiaccio-con-CAROLINA-KOSTNER-Claut-Palaghiaccio-Alceo-della-Valentina-17-02-2024