Donne Protagoniste 2024 al via il 24 febbraio a Porcia

PORCIA – Un mese di eventi per la sedicesima edizione di Donne Protagoniste promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin onlus e curata da Franca Benvenuti e da Alessandra Santin.

Il ricco e articolato programma prevede una mostra d’arte contemporanea e cinque incontri per conoscere e approfondire storie di donne che, in ambito culturale, sociale e lavorativo possono essere considerate protagoniste del cambiamento.

Giulio Belluz, Paolo del Giudice, Laura Pizzato, sono gli artisti presenti al Casello di Guardia con alcune loro importanti opere nella mostra “Protagoniste del cambiamento” curata da Alessandra Santin, che verrà inaugurata sabato 24 febbraio, alle ore 11.00.

In stretto legame con la mostra gli incontri della rassegna, curata da Franca Benvenuti: si parlerà di giornalismo e arte, di salute declinata al femminile, del fare impresa nel segno della sostenibilità ambientale, sociale e di genere, di scrittura femminile durante la prima guerra mondiale, di donne compositrici che hanno dato il loro prezioso contributo alla musica.

Sabato 2 marzo, ore 17.30, a Pordenone alla sala Teresina Degan verrà presentato il libro L’arte nel quotidiano Articoli nel “Messaggero Veneto” 1970-1989, un’antologia degli ottocento articoli di argomento storico artistico scritti dalla giornalista e critica d’arte Gabriella Brussich (Fiume 1945-Trieste 2001). Interessante la presenza di vari articoli dedicati ad artisti, mostre ed eventi culturali legati a Pordenone e provincia. Il prezioso volume è stato curato dalla prof.ssa Nicoletta Zanni dell’Università di Trieste che dialogherà con la critica d’arte Alessandra Santin e Paola Dalle Molle, vicepresidente dell’ordine dei giornalisti FVG.

Mercoledì 6 marzo, ore 17.30, a Porcia nella sala R. Diemoz, via delle Risorgive 3, si terrà la conferenza “La salute declinata al femminile: il cambiamento è donna”: la Medicina genere relata rappresenta una nuova dimensione della disciplina medica che studia l’influenza del sesso e del genere su fisiologia, fisiopatologia e patologia umana. Relatrici: la dott.ssa Elisa Pontoni, dirigente medico della struttura complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di Pordenone e coordinatrice nazionale in SIMEU e la dott.ssa Nicoletta Orthmann, coordinatrice medico-scientifica della Fondazione ONDA.

Mercoledì, 13 marzo, ore 17.30, a Porcia nella sala R. Diemoz, via delle Risorgive 3, l’imprenditrice Eugenia Presot in dialogo con Franca Benvenuti affronterà temi importanti come: la responsabilità di fare impresa nel segno della sostenibilità ambientale, sociale e di genere. La Conceria Presot, che per il suo cuoio punta su Green & solidarietà coniugando la sostenibilità ambientale con il valore della “sostenibilità sociale”, è tra le più antiche realtà artigianali a conduzione familiare in Europa nella lavorazione del cuoio.

Giovedì 21 marzo, ore 17.30, a Porcia al Casello di Guardia, via De’ Pellegrini,

la divulgatrice storica Elisa De Zan parlerà di: Scrittrici nella bufera: la parola alle donne. A scrivere sulla Grande Guerra non furono solo uomini: tante furono le voci femminili che, inaspettatamente, si levarono per descrivere l’inferno che bruciò l’Europa tra il 1914 e il 1918: un incontro, tra storia e letteratura, dedicato alla scrittura femminile durante il primo conflitto mondiale, una fonte documentale spesso poco nota e troppe volte trascurata.

Sabato 23 marzo, ore 17.30, a Porcia nella Barchessa Villa Correr Dolfin, via Correr 67, la musicologa Angela Forin parlerà di: L’oblio delle compositrici: la donna nella storia della musica. Storie di donne che, scardinando le costrizioni sociali e culturali, hanno saputo dare un importante contributo alla musica e che, ancora oggi, non trovano il giusto spazio nella memoria collettiva. L’incontro sarà impreziosito dagli interventi musicali a cura dell’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” con i maestri Simone Peraz e Francesca Koka.

La rassegna, realizzata con il patrocinio della Commissione Regionale per le pari opportunità FVG e la collaborazione dell’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Pordenone, si avvale inoltre della collaborazione di: Amici di Parco, Associazione Amici Della Musica “Salvador Gandino”, Auser provinciale, Azienda dei Principi di Porcia e Brugnera, Biblioteca Civica di Porcia, Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone APS, Conceria Pietro Presot Srl, FIDAPA-Pordenone, In Prima Persona-Uomini contro la violenza sulle donne, Lions Club Porcia, Ordine dei Giornalisti FVG, Proloco Pro Porcia, Sorsi e Percorsi, UTLE Porcia APS, Theke.

Orari visita mostra: 24 febbraio-24 marzo:

sabato 16-19; domenica 10-12/ 16-19

Possibilità di visite guidate su prenotazione scrivendo a: [email protected]

