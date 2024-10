Domenica 27 il “Polinote Music (In) Factory si trasferisce alla Fiera Agriflumen

FIUME VENETO – La proposta itinerante del Polinote Music (In) Factory dopo aver toccato Pordenone e Rauscedo, domenica 27 Ottobre si trasferisce a Fiume Veneto dove è in corso di svolgimento la Fiera Agriflumen, manifestazione che vuole celebrare sia le eccellenze agroalimentari che quelle culturali del territorio.

Quindi domenica alle ore 17.00 in Piazza Del Des Polinote proporrà il concerto del duo DeCanto.

Il duo polistrumentista DeCanto rielabora un repertorio che attinge a brani di tradizione orale agro/pastorale del Friuli e non solo.

DeCanto nasce come progetto in duo per condividere amicizia, musica e tutto ciò che può ruotarvi attorno. DeCanto è ciò che nasce per essere fatto crescere assieme, poter decantare nelle orecchie dei musicisti e nel cuore degli ascoltatori come qualcosa che sedimenta e non se ne va più, con l’intento di celebrare (decantare) la convivialità dello stare assieme e divertirsi facendo musica.

Le musiche sono rivisite secondo il gusto e il bagaglio musicale degli interpreti, e cercano di creare un ponte fra tradizione e innovazione. Ponte che la stessa Fiera Agriflumen di Fiume Veneto sta costruendo con lo scopo di promuovere e valorizzare la produzione e la cultura della nostra terra e civiltà contadina tra tradizione ed innovazione.

Domenica 27 ottobre 2024 ore 17.00

Fiera Agriflumen

Fiume Veneto (Pn)

Ingresso libero

DeCanto

Giorgio Parisi clarinetto, voce, organetto diatonico, charango

Alberto Sergi voce, tamburello

Il Polinote Music (in) Factory è un festival diretto da Francesco Bearzatti che contribuisce a coltivare una vera e propria “cultura della collaborazione” tra il mondo produttivo tradizionale e la creatività, non più relegata a sporadiche occasioni di incontro, ma volta a generare un processo di creazione e di dialogo culturale duraturo nel tempo.

La manifestazione si svolge grazie al sostegno e la collaborazione di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Pordenone, Comune di Fiume Veneto, Confcooperative Pordenone, Polo tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani, Valcucine, Vivai Coopearativi Rauscedo, Agriflumen, Museo Diocesano di Arte Sacra Pordenone, Diocesi di Concordia-Pordenone, Pitars, Maico, BCC Pordenonese e Monsile