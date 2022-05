Domenica 29 concerto all’ex Consorzio agrario di San Leonardo

MONTEREALE VALCELLINA – Nuovo appuntamento con la rassegna Valcellina in Musica XII edizione organizzata dall’Associazione Musicale Fadiesis con il sostegno e la collaborazione della Regione Fvg, i Comuni della Valcellina, il Circolo Menocchio, Eupolis Studio Associato, il Circolo del Volontariato e dell’Anziano V. Borghese, l’Associazione Culturale Progetto Pellegrin.

In programma domenica 29 maggio alle 18 nella Sala polifunzionale dell’ex Consorzio Agrario di San Leonardo Valcellina il concerto “E’ sempre un classico” a cura del duo Scarponi-Michelini con Ivo Scarponi al violoncello e Moira Michelini al pianoforte: assieme proporranno un repertorio musicale di Pachelbel, Tarrega, Piazzolla, Korsakov, Bach, Gounod, Sakamoto, Saint-Saens, Ravel, Popper.

Moira Michelini, di Terni, si diploma in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione. Debutta al teatro “G.Verdi” di Terni nel 1987 e da allora svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero. Sono numerose le sue collaborazioni con orchestra nonché i concorsi nazionali e internazionali a cui ha partecipato.

Ivo Scarponi, di Perugia, si è diplomato in violoncello con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia. Si è inoltre perfezionato in musica barocca all’Accademia di Fiesole. Fondatore del Quintetto Scarponi, con il quale ha suonato per le maggiori associazioni concertistiche Italiane, ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e prime esecuzioni assolute nonchè alcune incisioni discografiche. Ha tenuto concerti sia come solista, che in famosi complessi cameristici. E’ stato primo violoncello di varie orchestre ed è docente di violoncello al “Civico Istituto Musicale Onofri” di Spoleto.

L’ingresso è libero. Informazioni e prenotazioni allo 0434 43693 oppure [email protected]