Emozione per serata “Coltiva la vita”, in ricordo di Lorenzo Pegolo

BRUGNERA – Non c’è stato modo migliore per ricordare la figura di Lorenzo Pegolo in quello che avrebbe dovuto essere il momento di festa per il suo 18mo compleanno.

Festa è stata con tantissima partecipazione di giovani, famiglie e amici di Lorenzo tutti assieme dalle ore 18 alle 24 in un parco di Villa Varda a Brugnera che ha vissuto una pagina indimenticabile di non solo spensierata festa ma anche di momenti dedicati alle testimonianze di personaggi della cultura ( Anzovino) e della sanità ( dott, Mascarin ) ma pure dedicati alla sana e costruttiva comicità del duo I PAPU.

Nel trascorrere delle ore, sul palco allestito all’ interno del parco, in una scenografia meravigliosa di luci e atmosfera , resa magica da uno sfondo colorato della Villa, si sono intervallati gruppi e band musicali giovanili che con la loro passione hanno reso il ricordo di Lorenzo ancora più magico e vicino.

Un plauso va in primis alla famiglia Pegolo che da mesi si è impegnata nel credere e organizzare un appuntamento di tale portata e spessore.

Ma non si possono dimenticare le tante associazioni che hanno voluto contribuire alla realizzazione di una serata indimenticabile fra le quali va citata AIL Pordenone, per l’importante e utile disponibilità, aiutata dalla instancabile e preziosa opera della associazione La Sagra di San Michele di Sacile capitanata da un infaticabile Giuseppe Serratore.

Parole di ringraziamento e di felicità espresse anche dalla Amministrazione locale che ha patrocinato il ricordo di Lorenzo come va evidenziato il coordinamento di squadra fra le varie parti coinvolte in questo solidale appuntamento iniziato mesi fa e portato a termine con soddisfazione e riconoscenza.

Infatti il ricavato della serata sarà destinato all’ Area Giovani del Cro di Aviano attraverso Ail Pordenone e il Presidente Aristide Colombera molto determinante nel completare la fattibilità di un momento festoso e conviviale come questo.

Stefano Boscariol