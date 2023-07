FdI, imbrattamenti sede Sacile: “vicinanza al nostro circolo”

SACILE – Il coordinamento di Fratelli d’Italia Pordenone manifesta vicinanza e supporto al circolo di Sacile, la cui sede è stata oggetto di imbrattamenti da parte di ignoti.

“Se questi sono i contenuti di parte dell’anti Governo si (s)qualificano chiaramente. Si tratta di condotte veramente ignobili, che nulla hanno a che fare con il confronto (anche aspro) politico”, dichiara il coordinatore Emanuele Loperfido.

“Sui social, riguardo all’accaduto, sono stati pubblicati anche commenti altamente lesivi dell’onorabilità del partito e del nostro presidente del consiglio Giorgia Meloni. Non li possiamo certo tollerare. Per questo – conclude il coordinatore Loperfido – stiamo valutando di adire le vie legali: sia per gli imbrattamenti che per le offese mezzo social”.