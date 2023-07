Valvasone Arzene, la magia del cinema nel verde della campagna

VALVASONE ARZENE – Due serate con un film e degustazione di prodotti biologici: Cinemazero porta la magia della settima arte nel verde della campagna, a Valvasone Arzene, nella suggestiva cornice dell’azienda agricola Casato Bertoia.

Mercoledì 5 luglio alle 21:00 ci sarà la proiezione di “Un paese di primule e caserme” di Diego Clericuzio, distribuito dalla friulana Tucker film. Interviene Riccardo Costantini di Cinemazero.

Il documentario indaga su ciò che resta, in Friuli Venezia Giulia, della grande infrastruttura militare costruita dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la regione viene completamente militarizzata e sui confini viene schierato più del 50% dell’Esercito Italiano. Nel 1989 cade il muro di Berlino, la situazione geopolitica cambia in pochi anni e circa 400 siti militari vengono abbandonati: 102 Km quadrati di terra, un paesaggio mutato, un caso unico al mondo per vastità, tipologia e storia.

Pasolini scriveva di questa terra come un paese di temporali e primule: oggi si potrebbe dire “Un paese di primule e caserme”. Che ne è delle storie dei singoli, di chi ha vissuto e lavorato con, per, dentro, le caserme? Ritratti di una grande mole di storie, luoghi, personaggi e professioni, che l’abbandono dei siti sta portando con sé.

Mercoledì 26 luglio alle 21:00 Piero Colussi, di Cinemazero, presenta “Tinissima. Il dogma e la passione” documentario di Laura Martinez Diaz, che ricostruisce il percorso cronologico dell’artista e fotografa Tina Modotti, partendo dall’infanzia e adolescenza a Udine, fino alla sua dipartita dall’Italia. A 16 anni, Tina intraprende un sentiero non tanto diverso da quello di molti italiani all’inizio Novecento, costretta a migrare negli Stati Uniti nel 1913.

Per questioni legate al caso e al cuore, si trasferisce in Messico dieci anni dopo. Rimane così affascinata da Città del Messico, luogo dove all’epoca si respirava un’aria di grande libertà e la creatività veniva portata al servizio della società, tanto da sceglierla come luogo di vita.

Nel poetico documentario, che dà grande spazio alle eccezionali foto di Tina, si alternano anche immagini attuali di Udine e del Friuli, con foto d’archivio dell’inizio del secolo XX e rari documenti visivi del Messico di allora.

Al termine delle due proiezioni, ci saranno brindisi e degustazione delle delizie bio di Casato Bertoia.

L’ingresso, per ciascuno degli eventi, è al prezzo speciale di 15 Euro.

Per informazioni e prenotazioni: 340 689 5455; [email protected].