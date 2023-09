Festa dei Funghi e dell’Ambiente, il 14 arrivano I Papu

BUDOIA – La Pedemontana Pordenonese si appresta a dare vita all’ultimo fine settimana di una delle feste di paese più partecipate del Friuli Venezia Giulia. Budoia, ridente e antica località pedemontana della provincia di Pordenone, si prepara a dare vita al secondo fine settimana della 54ͣ edizione della tradizionale “Festa dei Funghi e dell’Ambiente”.

Le antiche contrade saranno rallegrate dai colori delle bancarelle dell’artigianato tradizionale e artistico e dei prodotti agroalimentari tipicamente friulani, dai prodotti tipici delle regioni italiane e dagli stand sugli antichi mestieri ai laboratori artistici, dai percorsi didattici per bambini e non, dalle attività all’aria aperta alla Mostra micologica regionale e alle conferenze.

Ad anticipare gli eventi del fine settimana ci penseranno “I Papu”, quando domani giovedì 14 settembre, alle 20.45, nell’area festeggiamenti (serata senza servizio ristorazione), presenteranno lo spettacolo informativo dedicato alla storia della Protezione Civile”, dal terremoto del 1976 al Piano delle Emergenze.

Come da tradizione il tabellone degli eventi della Festa dei Funghi e dell’Ambiente è come sempre incentrato sui funghi e sull’ambiente naturale nel quale nascono con tutte le declinazioni possibili: dall’enogastronomia tipica ai prodotti naturali e biologici, dalle degustazioni di prodotti tipici genuini del Friuli Occidentale accompagnati dai grandi rossi e bianchi delle nostre terre. In questa cornice si inseriscono gli eventi clou della Festa: il mercato dei funghi e dei prodotti tipici, le mostre fotografiche e le classiche mostra dei funghi (una tra le più importanti rassegne del settore in Italia), i laboratori artistici e percorsi didattici per bambini.

Ad arricchire programma di questo ultimo fine settimana si aggiunge, sabato 16 settembre, alle 10, nella Sala Convegni della ex Latteria di Budoia (via Bianco), il convegno “Ri.connessione alla natura”, meeting sul tema della fruizione sostenibile e del turismo esperienziale ed ecosostenibile nei territorio della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, relatore Alberto Cancian, destination manager e co-fondatore del progetto Ri.natura

La Festa dei Funghi e dell’Ambiente è una manifestazione riconosciuta coerente con il Programma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di prevenzione della produzione di rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Regione 34 del 2016. Da oltre 15 anni la Pro Loco di Budoia, sensibile alla problematica legata alla produzione dei rifiuti, ha iniziato, con non poche difficoltà e con maggior onere economico, un percorso che la vedeva scegliere materiali compostabili e biodegradabili nell’utilizzo delle stoviglie ed impegnata nell’istruire i propri collaboratori nel corretto conferimento dei materiali di scarto ed imballaggi.