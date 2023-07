Fila a Teatro, risate e divertimento il 12 luglio

ZOPPOLA – Dario Marodin, autore e attore dello spettacolo “Horror Puppet Show – El Bechin” assicura che… “una risalta vi seppellirà”.

Per scoprirlo non resta che partecipare allo spettacolo in programma mercoledì 12 luglio, alle 18.00, nel Parco Burgos di Castions di Zoppola che, grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, ospita la 4^ tappa di “A Teatro sotto gli Alberi”, sezione estiva della rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz.

Spettacolo di teatro di strada e di figura che unisce le tecniche del clown e del mimo, El Bechin scarrozza i defunti di città in città, ravviva le strade suscitando orrore nella gente! I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si possa credere e provocano il sorriso quanto più tentino d’incutere paura! Come risvegliare dal sonno più profondo questi burattini d’oltretomba? Naturalmente a tempo di musica, balli sregolati e una buona dose di sana follia.

L’artista dà vita a uno spettacolo davvero divertente dal quale lo spettatore viene magicamente catturato, uno spettacolo che fa tornare bambini: una commedia ricca di buffonerie a tempo di musica, balli sregolati e una buona dose di follia.

Con ingresso libero come tutti gli appuntamenti estivi di Fila a Teatro, lo spettacolo è preceduto, alle 17.30, da una merenda offerta da “Cooperative Agricole” e “Azienda Agricola Malpaga Kurt“ di Castions di Zoppola. Il pubblico è invitato a portarsi un plaid o un cuscino per sedersi sull’erba. In caso di maltempo, il tutto e negli stessi orari si svolgerà nel Centro Comunitario di Castions.

FILA A TEATRO 2023/2024 è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di IoSonoFVG. Alle tappe di “A Teatro sotto gli Alberi” contribuiscono e collaborano le amministrazioni comunali di Fagagna, Gorizia, Maniago, Romans d’Isonzo, Spilimbergo, Zoppola e le Associazioni “Cultura Globale” e “Dialoghi” di Gradisca d’Isonzo.

Tutto il programma su www.filaateatro.it