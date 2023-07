Motori, Paveglio brilla al Rally Valli della Carnia

AMPEZZO – Brillante prestazione dell’alfiere della MRC Sport, Alex Paveglio alla nona edizione del Rally Valli della Carnia, tenutosi il 17 e 18 giugno sugli asfalti di Ampezzo e dintorni, gara valida per la Coppa Italia di IV Zona. Il giovane driver, che era a bordo di una Peugeot 106 con la navigatrice Deana Cont, era appena alla sua terza competizione ufficiale, ma con una condotta di gara al di sopra di ogni aspettativa ha chiuso al 21esimo posto in classifica assoluta e soprattutto si è imposto nella sua classe, la A6.

Il via sabato 17 giugno con doppio crono spettacolo di “Voltois” (2,20 km, start alle 17:44 e 20:43) e lo sprint di “Avaglio” (3,60 km, start 18:33 e 21:32). Domenica 18 giugno triplo assalto su “Val di Lauco” (14,44 km, start 8:58, 12:51, 16:44) e bis di “Passo Duron” (7,49 km, start 9:52 e 13:45), con due riordini a Tolmezzo. In totale 69,90 km di percorso cronometrato con speciali molto tecniche e la solita, stupenda cornice di pubblico.

“Cosa dire? – ha esordito Paveglio – se è un sogno non svegliatemi”.

“È stato un salto nel vuoto in tutti i sensi, macchina nuova, prima volta con un sequenziale e gara nuova – ha raccontato – Abbiamo usato lo shake per prendere un attimo le misure con la macchina e vedere cosa si poteva fare e vedendo i tempi che diminuivano sempre di più abbiamo capito che forse potevamo fare qualcosa di buono. Sabato sera siamo partiti con la consapevolezza di non dover strafare e a sorpresa abbiamo vinto tutte e due le Avaglio! Un’emozione unica vincere la prima prova della mia vita! Andati a dormire con il sorriso, la domenica abbiamo solo fatto quello che potevamo fare accelerando il più possibile e alla fine è uscito un primo posto di classe!

In tutto questo devo ringraziare in primis la mia navigatrice, Deana, che è stata impeccabile sotto tutto i punti di vista; il team per avermi messo a disposizione quel piccolo missile di macchina con cui mi sono trovato da Dio; i miei amici e compagni di squadra per questo weekend, Domenico e Davide, per avermi spronato sempre, nonostante fossimo “avversari”, e infine tutti quelli che erano lì per noi, che si sono dimostrati il meglio, come sempre! Per concludere, complimenti all’organizzazione per aver imbastito questa bellissima gara”.