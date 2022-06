Fip Star Padel Cordenons, si entra nel vivo con i quarti di finale

CORDENONS – Giornata ricca di partite ieri, 10 giugno, sui campi dell’Eurosporting Cordenons, per il Fip Star Padel. Dalle 10.30 di si è giocato l’ultimo turno di qualificazioni, dove si è vista brillare la forte coppia spagnola Miguel A. Fernandez e Ramon Camarena G. che ha vinto nettamente per 61 60 contro una giovane coppia spagnola Rodriguez-Macia.

A qualificarsi per il tabellone principale anche le coppie Le Panse F. – Valsot, Notenboom – Harris e Saura Padilla – Hernando Nunez.

In tarda mattinata, a causa di tre defezioni del tabellone principale, hanno avuto la fortuna di essere ripescate come “Lucky Looser” tre delle ultime coppie perdenti: Recio Gallego- Salas Romero, Rota-Cordoba e Rodriguez Dutch – Macias Dominguez.

Da sottolineare la convincente prestazione del duo italo spagnolo Di Giovanni – Sanchez Arruaga che ha vinto il primo turno per 62 61 contro la coppia ripescata Recio Gallego- Salas Romero.

Il programma di oggi, sabato 11 giugno, partirà alla mattina verso le 10.30 con gli ottavi di finale e non prima delle 17.00 con i quarti di finale, che saranno visibili anche in streaming sul canale youtube della Federazione Internazionale Padel.

Tabelloni e risultati su https://www.euro-sporting.it/fip-star-padel-2022/