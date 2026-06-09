Francesco Sbaiz raccoglie il testimone di Graziano Montagner

BRUGNERA – La sezione di Brugnera – San Cassiano dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds) ha un nuovo direttivo. Si conclude l’era di Graziano Montagner e si apre quella del nuovo presidente Francesco Sbaiz, nominato dal consiglio direttivo appena eletto. Già consigliere della sezione dal 2008, Sbaiz guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni.

Un passaggio di testimone nel segno della continuità, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita della sezione sia in termini di donazioni sia di numero di donatori, risultati raggiunti nel corso dei 24 anni di presidenza di Graziano Montagner.

La sezione di Brugnera – San Cassiano si conferma tra le più attive delle 39 sezioni che fanno capo all’Afds Pordenone. Nel corso del 2025 sono state registrate 470 donazioni di sangue intero, 173 donazioni di plasma e 14 donazioni di piastrine in aferesi, per un totale di 657 donazioni al 31 dicembre 2025. I donatori effettivi sono 597, di cui 483 disponibili e 114 temporaneamente sospesi. Nel corso dell’anno sono inoltre entrati a far parte della grande famiglia Afds ben 58 nuovi donatori.

Accanto al presidente Francesco Sbaiz, l’assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo composto da: vicepresidente Giulio Verardo; segretaria Silvia Piccin; alfiere Mario Brun; cassiere Pierluigi Pivetta; revisore dei conti Manuel Buttignol; rappresentante dei donatori: Roberto Buttignol; consiglieri: Graziano Montagner, Mauro Verardo (che è anche presidente di Afds Pordenone) e Flavia Fedrigo. Nel corso della stessa serata è stato inoltre nominato Daniel Brun, neo diciottenne e neo donatore, quale rappresentante dei giovani della sezione.

«Il passaggio di testimone è senza dubbio impegnativo – commenta Sbaiz – soprattutto considerando i risultati che la sezione di Brugnera e San Cassiano ha raggiunto in questi anni sotto la guida di un presidente carismatico come Graziano Montagner. Sono però convinto che, grazie al suo supporto e a quello di un gruppo ormai affiatato, riusciremo a proseguire nel migliore dei modi il lavoro svolto finora. Anche Flavia Fedrigo e Manuel Buttignol, nuovi componenti del direttivo, si sono integrati perfettamente. Da parte mia metterò in campo tutto il mio impegno per continuare a far crescere la nostra sezione e promuovere il valore della donazione».

Le elezioni sono state precedute da un altro importante momento di vita associativa: la Festa del Donatore, organizzata in occasione del 66° anniversario di fondazione della sezione. Dopo la tradizionale celebrazione della messa e la premiazione dei donatori che nel 2025 hanno raggiunto significativi traguardi di solidarietà, si è svolto il simbolico passaggio di consegne tra il presidente uscente Montagner e il nuovo presidente Sbaiz.

Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato al ringraziamento di Graziano Montagner dopo ventiquattro anni alla guida per promuovere la causa del dono. Il consiglio direttivo gli ha consegnato un riconoscimento accompagnato dalla lettura di una dedica, quale segno di gratitudine per gli anni di impegno, passione e servizio dedicati alla sezione e a tutti i donatori. A Montagner, in particolare, il territorio di Brugnera-San Cassiano deve l’istituzione della Giornata dell’Ambiente: giunta nel 2025 alla 22ª edizione vede il coinvolgimento ogni anno di numerosi bambini e ragazzi delle scuole locali e la collaborazione del Comune e della Scuola; tre anni fa questa iniziativa si è allargata anche alle frazioni di Tamai e Maron di Brugnera, organizzata in contemporanea dalle rispettive sezioni Afds.