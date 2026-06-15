20.3 C
Pordenone
martedì , 16 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

G7 Evian, atterrato ad Aviano il Boeing 747 “Apocalisse” di Trump

Provincia
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

AVIANO – Il Boeing E-4B “Nightwatch” (spesso soprannominato “aereo dell’apocalisse”) al servizio del presidente americano Donald Trump è arrivato poco dopo le 17.15 a Aviano.

L’aereo è un Boeing 747-200B militarizzato e altamente modificato, in servizio presso l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Funge da posto di comando mobile e resistente, che consente al Presidente e al Segretario della Difesa di mantenere il controllo delle forze armate durante le emergenze nazionali. Sia Trump che il suo staff sono attesi al vertice del G7 a Evian vicino al lago di Ginevra da domani.

L’aereo è pesantemente schermato contro gli effetti termici e nucleari delle esplosioni atomiche ed è rinforzato per resistere a devastanti attacchi a impulsi elettromagnetici (EMP). E’ in grado di effettuare rifornimento in volo e può rimanere in volo fino a un’intera settimana, a condizione che riceva carburante. La cabina è dotata di sistemi avanzati di comunicazione satellitare, radio e dati militari per contattare sottomarini nucleari, forze di terra e satelliti in tutto il mondo. Il ponte principale dispone di sei aree funzionali principali: un’area di lavoro per il comando, una sala conferenze, una sala briefing, un’area per il team operativo, un centro comunicazioni e aree di riposo per l’equipaggio.

L’aeronautica militare statunitense (U.S. Air Force) mantiene una flotta di quattro velivoli E-4B, gestiti dal 1° Squadrone di Comando e Controllo Aviotrasportato presso la base aerea di Offutt, in Nebraska. Almeno uno di questi aerei è tenuto in stato di allerta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto a essere impiegato in qualsiasi parte del mondo con brevissimo preavviso.

In mattinata ad Aviano sono arrivati un aereo radar Poseidon da Sigonella e un aereo da Napoli con addetti militari per il controllo a terra del 747 arrivato da Omaha.

Il 747 è stato accolto da due F-16 alzatosi in volo da Aviano poco prima del suo arrivo. Al.Rin.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.