G7 Evian, ripartito da Aviano il Boeing 747 “Apocalisse” di Trump

AVIANO – Il Boeing E-4B “Nightwatch” (spesso soprannominato “aereo dell’apocalisse”) al servizio del presidente americano Donald Trump arrivato tre giorni fa a Aviano per il vertice di Evian del G7 é ripartito poco dopo la mezzanotte di mercoledì per gli USA.

L’aereo è un Boeing 747-200B militarizzato e altamente modificato, in servizio presso l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Funge da posto di comando mobile e resistente, che consente al Presidente e al Segretario della Difesa di mantenere il controllo delle forze armate durante le emergenze nazionali.

L’aereo è pesantemente schermato contro gli effetti termici e nucleari delle esplosioni atomiche ed è rinforzato per resistere a devastanti attacchi a impulsi elettromagnetici (EMP). E’ in grado di effettuare rifornimento in volo e può rimanere in volo fino a un’intera settimana, a condizione che riceva carburante. La cabina è dotata di sistemi avanzati di comunicazione satellitare, radio e dati militari per contattare sottomarini nucleari, forze di terra e satelliti in tutto il mondo. Il ponte principale dispone di sei aree funzionali principali: un’area di lavoro per il comando, una sala conferenze, una sala briefing, un’area per il team operativo, un centro comunicazioni e aree di riposo per l’equipaggio.

L’aeronautica militare statunitense (U.S. Air Force) mantiene una flotta di quattro velivoli E-4B, gestiti dal 1° Squadrone di Comando e Controllo Aviotrasportato presso la base aerea di Offutt, in Nebraska. Almeno uno di questi aerei è tenuto in stato di allerta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto a essere impiegato in qualsiasi parte del mondo con brevissimo preavviso. Il 747 era arrivato da Omaha. Al.Rin.