Golfo: Aviano, possibile uso della base per manutenzione e assistenza a voli militari Usa

AVIANO – Sono sette le basi militari americane in Italia che rientrano negli accordi sottoscritti fra il 1951 e il 1954 in pieno clima di Guerra Fredda (aggiornati poi nel 1973 e nel 1995) che possono essere utilizzate in eventali azioni belliche. Fra queste sette basi c’è Aviano, sede del 31 Fighter Wing dotato di aerei caccia F16 di ulrima generazione in gradi di trasportare anche ordigni nucleari di bassa potenza.

In Italia sono 13mila i militari americani fra forze di cielo, terra e mare pronti ad entrare in azione. Oltre ad Aviano che è dotata di strutture di cura e manutenzione degli aerei militari americani di ogni tipo, ci sono Sigonella, Napoli, Gaeta, Vicenza, Pisa-Livormo a Camp Derby, Ghedi e Brindisi, quest’ult ima solo presidiata e non operativa.

Gli accordi sono fra Italia e Stati Uniti d’America ma anche nell’ambito della alleanza Nato. Le basi Nato posso essere chiamate a partecipare pur mantenendo un controllo politico e parlamantare da parte dell’Italia ma senza obbligo di automatismo.

Il presidente Giorgia Meloni sull’uso delle basi in Italia ha dichiarato in una intervista a Rtl102.5 che “sulle basi militari americane mi pare che tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali. In Italia abbiamo tre basi militari concesse agli americani in virtù di accordi del 1954 (fra queste, Aviano, ndr) che sono sempre stati aggiornati”. Aggiungendo che, “l’Italia, come Regno Unito, Francia, Germania, intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo.Parliamo chiaramente di difesa, di difesa aerea, non solo perché sono nazioni amiche ma perché in quell’area ci sono decine di migliaia di italiani, e circa duemila militari che dobbiamo proteggere.

E il Golfo è vitale per gli approvvigionamenti”. Ad oggi non c’è stata, intanto, nessuna risposta alla interrogazione parlamentare di Verdi-Sinistra Italia presentata ieri a Roma dall’onorevole Nicola Fratoianni che, oltre all’uso della base di Sigonella, ha chiesto chiarimenti su due voli di aerei cargo Galaxy partiti lunedì e martedì da Aviano con destinazione paesi del Golfo interessati dal conflitto aperto da Istraele e Usa contro l’Iran.

Resta quaindi un giallo il trasferimeno dei due velivoli, anticipato proprio da “pordenoneoggi”, sia sui materiali trasportati, sulla destinazione e sulla motivazione dei due voli che esulano, vista la destinazione particolare, dalle normali attività di volo americane da e per Aviano. Alla luce di quanto emerso dal dibattito alla Camera e al Senato giovedì mattina, potrebbe essere possibile usufruire delle basi in Italia da parte degli americani per assitenza e manutenzione dei propri velivoli impegnati nel conflitto nel Golfo. Nel 1999 il governo D’Alema autorizzò l’uso della base di Aviano, Amendola e Istrana per le azioni di bombardamento durante le guerra del Kosovo. Al.Rin.