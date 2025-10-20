12.8 C
Il giovane talento Mattia Padoan conquista il titolo italiano Rotax Kart Junior

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SACILE – Mattia Padoan, giovane talento sacilese di soli 13 anni, ha scritto una pagina memorabile nel motorsport italiano conquistando il titolo nazionale nel campionato ROTAX Kart, categoria Junior.

Grazie a una stagione straordinaria, fatta di grinta, tecnica e determinazione, Mattia ha dominato la competizione tricolore, guadagnandosi il prestigioso ticket per partecipare alla finale mondiale ROTAX Grand Finals che si terrà in Bahrein. In questa occasione, rappresenterà l’Italia come membro ufficiale della nazionale azzurra, sfidando i migliori piloti junior provenienti da tutto il mondo.

Il successo di Mattia è motivo di grande orgoglio per la comunità di Sacile e per tutto il movimento kartistico nazionale, che vede in lui una promessa concreta per il futuro dell’automobilismo sportivo.

La partenza per il Bahrein è prevista nelle prossime settimane, dove Mattia porterà con sé il sogno di un’intera città e la voglia di lasciare il segno anche sul palcoscenico internazionale. Ci volesse sostenerlo in questo evento futuro può contattarlo sui canali social.

