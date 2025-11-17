12.8 C
La cassetta delle lettere per i cari estinti, libro Stroppa il 20 a Porcia

PORCIA – Giovedì 20 novembre, alle 18.00 a Porcia, nell’Auditorium Diemoz, per gli appuntamenti autunnali di DONNE PROTAGONISTE, Lorenza Stroppa presenterà, in dialogo con Clementina Pace, il suo ultimo romanzo La cassetta delle lettere per i cari estinti, pubblicato da Mondadori.

Il libro che, come ha scritto il professor Enrico Galiano, è una carezza per chi resta e un ponte verso chi manca, ha come protagonista Arturo, insegnante di storia dell’arte capace di cogliere ciò che spesso resta invisibile agli altri. Nella scuola come nella vita, Arturo osserva con attenzione ciò che lo circonda, riuscendo a trasformare le difficoltà quotidiane in occasioni di creatività.

Lorenza Stroppa, nell’affrontare un tema doloroso e complesso come quello del lutto e della sua elaborazione, rivela la sua capacità di creare storie intense e di dare profondità ai personaggi riuscendo a far sorridere e piangere.

Il romanzo parla al cuore e all’esperienza personale che ciascuno affronta con la morte delle persone che ama, creando così un dialogo intimo con il lettore che si scopre interrogato e allo stesso tempo compreso.

L’incontro promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin ETS, è realizzato con la collaborazione di: Biblioteca Civica di Porcia, Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, FIDAPA Pordenone, Lions Club Porcia, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, UTLE Porcia APS.

Lorenza Stroppa è di Pordenone. Ha lavorato come editor in una casa editrice veneta, tiene corsi di editoria e di scrittura e occasionalmente traduce libri. Ha pubblicato con Sperling & Kupfer la trilogia Dark Heaven, scritta a quattro mani con Flavia Pecorari, e nel 2017 il romanzo La città portata dalle acque per Bottega Errante. Nel 2020 è uscito per Mondadori Da qualche parte starò fermo ad aspettare te e Cosa mi dice il mare (Bottega Errante Editore, 2022, vincitore del Premio Marincovich per la cultura di mare, sezione Narrativa).

