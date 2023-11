La giornata del Ringraziamento, un modello e uno stile del mondo agricolo

TESIS – Tesis di Vivaro ha ospitato la settantatreesima giornata provinciale del Ringraziamento.

Il programma ha visto la messa concelebrata dal Vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini con il parroco don Giovanni Vendrame. Presenti per Coldiretti il presidente Matteo Zolin, il direttore Antonio Bertolla con numerosi dirigenti del territorio, Sandra Savino sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier i consiglieri regionali Lucia Buna, Markus Maurmair, Andrea Cabibbo, e Andrea Carli, il sindaco di Vivaro Mauro Candido e molti altri amministratori locali.

Il Vescovo nell’omelia ha ricordato come nonostante le calamità che si sono ripetute durante l’anno, il mondo agricolo è capace di ritrovarsi e ringraziare, dimostrando uno stile che deve essere tenuto a modello come dimostrazione di un comportamento di stare insieme, di condividere, di cooperare.

Un ragionamento richiamato anche dal presidente di Coldiretti Zolin che ha ricordato come il mondo agricolo nonostante gli eventi calamitosi ha dimostrato di resistere. “Sappiamo ringraziare -ha affermato- nonostante le difficoltà, come sappiamo sostenere i nostri progetti a difesa degli interessi delle nostre imprese e dei cittadini, difronte -ha concluso- agli attacchi che ci giungono in maniera disordinata”.

Il Sottosegretario Savino ha sottolineato la volontà del Governo di ascoltare le istanze del settore primario, comparto che lo ha definito importante perché trasversale e fondamentale anche in campo ambientale, tutela e gestione del territorio. “La Delega fiscale e non solo -ha aggiunto la rappresentante del Governo- ha dimostrato l’attenzione dell’esecutivo nei vostri confronti”.

Dal canto suo l’Assessore Zannier ha affermato come l’Amministrazione regionale continuerà a dare il proprio sostegno al comparto agricolo a fronte delle calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio in questi anni.

“Per gestire questi fenomeni che non si manifestano più in modo sporadico -ha detto- è necessario agire sulla prevenzione e sulle garanzie”.

Zannier nel suo intervento ha poi evidenziato fra le criticità che il mondo agricolo deve affrontare, la battaglia alle ideologie per difenderne storia, tradizioni e futuro del comparto: “Dobbiamo fare da barriera alle ideologie che prescindono dalla conoscenza del territorio, dalla sua storia e che spesso sono sostenute da persone lontane dalla realtà del mondo agricolo. È necessario -ha concluso- far conoscere il settore, rafforzare la collaborazione e il confronto per fare in modo che vengano meno, certe prese di posizione pregiudiziali”.

Infine il sindaco di Vivaro ha espresso l’apprezzamento per l’attenzione che Coldiretti dedica anche alle piccole comunità, alle zone marginali. “Avete scelto Tesis di Vivaro -ha affermato- e ve ne sono grato, perché Tesis è una comunità che proprio grazie all’agricoltura rappresenta un territorio dinamico e gestito bene dal punto di vista ambientale grazie a voi”.

Al termine, il presidente Zolin ha consegnato ai familiari di Franco Galetto, imprenditore agricolo e per anni dirigente Coldiretti e amministratore comunale di Vivaro una targa a riconoscimento dell’impegno a difesa degli interessi del mondo agricolo e del bene comune del proprio territorio.