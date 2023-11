Ragazzi scomparsi, ritrovato il corpo di Giulia vicino al lago di Barcis

BARCIS – Il cadavere di Giulia Cecchettin è stato trovato nella mattinata di sabato 18 novembre, in un canalone nell’area compresa tra il lago di Barcis e Piancavallo. La notizia è stata confermata dalla Procura di Venezia.

Ieri i vigili del fuoco e le forze dell’ordine avevano cominciato a perlustrare la conca pedemontana e oggi è stata fatta l’amara scoperta.

Il corpo è stato recuperato lungo un canalone che si trova vicino alla strada turistica “Pian delle more”, che dal lago si dirige verso Piancavallo.

Il medico legale, Antonello Cirnelli, si dirigendo sul posto assieme al pubblico ministero Andrea Del Missier.

Confermato anche l’ultimo avvistamento dell’auto di Filippo Turetta, il suo ex fidanzato in fuga, mercoledì 15 novembre a Lienz, in Austria.

Il giovane era ricercato fino ad ora per tentato omicidio, accusa che potrebbe ora diventare quella di omicidio.