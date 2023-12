Show sul ghiaccio e Babbo Natale, tanti eventi a Claut

CLAUT – I numerosi turisti e appassionati di sport sul ghiaccio e sulla neve che in dicembre e gennaio visiteranno Claut troveranno ad attenderli un fitto calendario invernale: la località della Valcellina offre una serie di eventi natalizi per tutti i gusti, con ingresso gratuito e facilmente accessibili al pubblico.

Il 22 dicembre, per le famiglie e i bambini, la Sala Convegni si trasformerà in una sala cinematografica con la proiezione di “Super Mario” alle 21. Il giorno successivo, il 23 dicembre, il Palaghiaccio Della Valentina accoglierà i visitatori per la festa sul ghiaccio “A Natale Puoi”, dalle 21 fino a mezzanotte.

La magia del Natale continuerà il 24 dicembre con l’arrivo di Babbo Natale che farà la sua comparsa alla Caffetteria di Criss alle 16, portando doni e felicità. La musica natalizia risuonerà poi nella Chiesa parrocchiale il 27 dicembre con il “Concerto di Natale” del coro Prealpi Clautane, inizio alle 20.30. Il 28 dicembre, uno spettacolo commemorativo intitolato “La Diga: 9 Ottobre ’63” si terrà nella Sala Convegni alle 21.

Il 30 dicembre, il Palaghiaccio ospiterà l'”Ice Show”, uno spettacolo di pattinaggio artistico con inizio alle 20.30 che chiuderà in bellezza l’annata della Polisportiva, costellata di successi sui pattini.

L’anno nuovo si aprirà con il “Trio Fassetta” il 3 gennaio, un concerto di musica classica che andrà in scena nella Sala Convegni alle 20.30. Il 4 gennaio, in Sala Convegni alle 21, si terrà la proiezione de “La Famiglia Addams”, altro evento pensato per le famiglie. Infine, il 7 gennaio, “Favole e Fiabe” concluderà il periodo festivo con uno spettacolo teatrale alle 16.

L’amministrazione ha già lasciato trapelare una notizia entusiasmante che riguarda il calendario di febbraio: il programma promette il ritorno dello “Show Dolomia On Ice” con la partecipazione di Carolina Kostner, che l’anno scorso ha registrato il tutto esaurito in pochissimi giorni.

Oltre al classico pattinaggio e all’anello di sci di fondo, Claut vanta la presenza di un’area bob e slittini e la possibilità di praticare il curling, di cui il Palaghiaccio è centro federale. Per maggiori dettagli sugli eventi, per prenotazioni o richieste, si può contattare su Whatsapp il numero 331 269 4320.