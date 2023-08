Lago Ravedis, Vigili del fuoco recuperano due persone

LAGO RAVEDIS – Poco prima delle 21 del 16 agosto, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con personale SFA ( Soccorritori Fluviali Alluvionali) e SAF (Speleo Alpino Fluviale) per il soccorso a due persone presso il lago di Ravedis nel comune di Montereale Valcellina.

I Vigili del fuoco hanno operato assieme ai Volontari del CNSAS per soccorrere due uomini in difficoltà che si trovavano in una zona impervia lontana da sentieri e uno dei due uomini non riusciva più a camminare perché troppo stanco.

Dopo aver individuato i pericolanti i soccorritori si sono divisi in due squadre e mentre il personale del CNSAS raggiungeva a piedi dall’alto i due uomini, i Vigili del fuoco mettevano in acqua un battello pneumatico nel quale caricavano una barella da trasporto e raggiungevano la sponda del lago dove si trovavano i due amici.

Toccata terra i Vigili del fuoco, utilizzando un sistema di corde che nel frattempo i volontari del CNSAS avevano approntato, hanno raggiunto con la barella i due pericolanti e i volontari del soccorso alpino. Imbarellato l’uomo che non riusciva più a camminare i soccorritori hanno calato lui ed il suo amico fino al battello pneumatico con il quale, in più riprese, pericolanti e soccorritori sono stati riportati al punto dove c’erano i mezzi.

L’intervento si è concluso alle 23.30 circa.