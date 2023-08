Pd: 18 agosto a San Vito, Tomasello a banchetto salario minimo

SAN VITO AL T. – Venerdì 18 agosto a San Vito al Tagliamento, dalle 9 alle 12 in piazza del Popolo, si terrà un banchetto per la raccolta delle firme alla petizione per il salario minimo, promosso dal locale circolo Pd con la partecipazione del segretario provinciale del partito Fausto Tomasello.

“Un ottimo inizio da San Vito grazie all’impegno del segretario del circolo sanvitese Claudio Orlando. Abbiamo messo sul tavolo una proposta condivisa dalle opposizioni e abbiamo raggiunto l’obiettivo – spiega Tomasello – di cambiare l’agenda politica del Governo Meloni, ma la battaglia è appena iniziata e si combatte anche sui territori.

Anche il Pd provinciale di Pordenone mette a disposizione le sue strutture e organizza banchetti e iniziative per dare massimo sostegno popolare a una proposta di legge apprezzata anche da molti elettori di centrodestra.

Ricordo che si può firmare anche online sul sito https://www.salariominimosubito.it/”.