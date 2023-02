Lega provinciale: Andrea Delle Vedove è il nuovo segretario

CORDENONS – Andrea Delle Vedove, attuale Sindaco di Cordenons è il nuovo Segretario Provinciale della Lega del Friuli Occudentale.

Il congresso, tenutosi stamane, 5 febbraio e concluso dopo le 13 con la votazione, lo ha eletto con 119 voti.

Circa 170 gli iscritti (su 260 totali) presenti per scegliere il nuovo segretario del partito tra Andrea Delle Vedove, sindaco di Cordenons, ed Enzo Dal Bianco, consigliere comunale a Pasiano, che ha ottenuto 59 voti.

A portare il saluto in apertura anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha ricordato l’azione amministrativa della Lega in Friuli Venezia Giulia in questi anni, sottolineando che “momenti democratici come questi fanno bene ed è normale ci sia un confronto all’interno di un partito”.