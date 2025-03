Lutto Ivana Centis, il ricordo del figlio Massimo Giordano

CASARSA DELLA DELIZIA – Addio a Ivana Centis, 82 anni, residente a Casarsa e nota in città e nel Friuli occidentale per la sua attività nell’alta moda, a livello nazionale e internazionale, e per il suo impegno incessante nel volontariato e nell’attività assistenziale e caritativa.

Ivana è mancata improvvisamente sabato, lasciando nel dolore il marito, l’unico figlio Massimo, la nuora Cristina e gli amati nipoti Eleonora e Leonardo.

Nata a San Vito al Tagliamento nel 1942, si era poi trasferita a Casarsa nel 1971, dopo le nozze con Nino Giordano, già funzionario di Confartigianato regionale ed ex presidente della Cooperativa di Casarsa, oggi presidente dell’associazione Vecchie Glorie Calcio locali.

Sempre riconoscente verso il paese che l’aveva adottata, Ivana era rimasta legata al luogo natio, dove cercava di recarsi puntualmente ogni giorno e dove è stata assistita anche nelle ultime ore, con umanità e competenza nell’ospedale locale.

«Era una donna straordinaria, che ha sempre fatto della propria libertà e di quella degli altri un valore irrinunciabile. Geniale sul lavoro, era amante del bello e nei suoi bozzetti unici esprimeva tutta la sua capacità. Per lei la moda era arte e la modella è un’opera d’arte», così la ricorda il figlio Massimo Giordano, già direttore di Confcommercio Pordenone e regionale e attualmente direttore centrale Attività produttive e Turismo Fvg.

«Mamma era profondamente religiosa – ricorda ancora il figlio – e ha sempre messo al centro del suo agire la persona, nella sua interezza e grazia. Aveva l’innata capacità di individuare il buono negli altri, con empatia e rispetto. In questo interpretava pienamente i valori cristiani, cercando quella “somiglianza con Dio” in ogni persona che incontrava». E ancora un altro ricordo: «Viveva davvero per i suoi nipoti e per quella famiglia che aveva motivato sull’amore per il bello e per la vita. La sua perdita improvvisa è un vuoto difficilmente colmabile, ma siamo grati per le tante dimostrazioni di affetto e la vicinanza ricevute in queste ore».

Espressioni di cordoglio sono giunte alla famiglia dal sistema associativo di Confcommercio con il presidente provinciale Fabio Pillon, il direttore Luca Penna e tutto il personale. La data dei funerali sarà comunicata dalla famiglia.