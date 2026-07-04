Lutto Luciano Fantuz: il cordoglio di Confcommercio

FIUME VENETO – Addio a un commerciante che ha fatto la storia imprenditoriale di Fiume Veneto. Si è spento all’hospice di San Vito all’età di 78 anni Luciano Fantuz, figura di primo piano nel mondo mercantile per aver gestito, fino all’ultimo, l’attività all’insegna ‘Ferramenta Fantuz, utensileria e antifortunistica’ di viale della Repubblica a Fiume Veneto.

Dopo una lunga esperienza lavorativa, nel 1974 acquista un magazzino destinato a deposito di materiale edile per trasformarlo negli anni ’80 in un’attività di ferramenta.

Con lui ci sarà la moglie Olga che sarà dietro al banco fino al 2013, per poi dedicarsi completamente alla famiglia. Oggi l’attività è nelle mani del figlio Andrea, attivo nel sistema Confcommercio, che si avvale di quattro collaboratori e che in questi anni ha saputo, con professionalità, sviluppare l’attività del settore utensile non solo ai privati, ma in particolare alle aziende artigianali e industriali.

Ed è proprio Andrea a ricordare la figura umana e, nello stesso tempo, straordinaria del padre: « Luciano era affetto da sclerosi multipla ed è stato il primo a utilizzare lo smart working nella nostra azienda, la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro attraverso strumenti tecnologici. Nelle difficoltà ha lavorato fra le mura di casa per raggiungere obiettivi e risultati aziendali»

Alla famiglia sono giunte le condoglianze del presidente provinciale di Confcommercio Fabio Pillon e della struttura associativa, che ha ricordato la figura di Luciano stimata da molte persone per il suo impegno solidale e professionale svolto per molti anni all’interno dell’attività.

I funerali si terranno martedì 7 luglio, alle 16.30, nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto; il rosario sarà recitato lunedì , alle 19.30, nella stessa chiesa.