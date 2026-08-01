Magnifica Comunità, Traina eletto presidente: Barcis rafforza il suo peso

BARCIS – La Magnifica Comunità di montagna parla sempre più “barcisano”. Se la sede dell’ente è da sempre a Barcis, da ieri anche il presidente arriva dal paese lacustre: Claudio Traina, sindaco di Barcis, è stato eletto alla guida della Comunità, battendo per 7 voti a 5 il collega di Frisanco Sandro Rovedo.

Un esito che ha sorpreso diversi amministratori, visto che Traina non aveva mai manifestato apertamente la disponibilità a candidarsi. Ancora una volta, però, la Valcellina si è presentata divisa, replicando lo schema già visto un anno fa. Decisivi, anche stavolta, i voti di Barcis e Andreis.

Nel comitato esecutivo entrano Patrizia Del Zotto (prima donna a ricoprire l’incarico), Antonio Fernando Carrara, Paolo Tassan Zanin e lo stesso Rovedo.

«Cercherò di garantire equità tra tutti i territori», assicura Traina, indicando come priorità il rafforzamento dell’ufficio tecnico con almeno un nuovo collaboratore e auspicando maggiore unità tra i Comuni.

Resta però aperto il confronto sul ruolo del direttore della Magnifica Comunità. Diversi sindaci, tra cui Carrara e Giampaolo Bidoli, hanno ribadito la necessità di una presenza più stabile, ritenendo insufficiente l’attuale impegno settimanale. Traina condivide l’esigenza: «Mi impegnerò per estendere l’orario», ha assicurato.