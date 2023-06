Maniago: Fiera San Giacomo, annullata la 25ma edizione

MANIAGO – La tradizionale Fiera di San Giacomo, prevista nel quarto week-end di luglio nella Città delle coltellerie, quest’anno non si terrà.

La decisione arriva dal presidente mandamentale dell’Ascom-Confcommercio Flavio Rosolen dopo aver riunito il consiglio direttivo dell’associazione che ha delega, fin dalla prima edizione, all’organizzazione dell’evento.

Alla base della cancellazione, oltre alle continue sollecitazioni giunte sul tavolo del nuovo assessore comunale al Turismo e Commercio Sandra Zilli, la difficoltà nel reperire fondi pubblici per far fronte alle crescenti spese organizzative anche alla luce del risultato economico registrato nel 2022.

La mancata riscossione di quote di adesione da parte di diversi esercenti ha di fatto chiuso il bilancio consuntivo della manifestazione in negativo, pur avendo ottenuto la collaborazione attiva del Comune di Maniago e dell’ecomuseo Lis Aganis. Perdita che è stata assorbita dall’Ascom ma che ha preoccupato il direttivo mandamentale, portando alla difficile scelta di sospendere la kermesse per quest’anno.

«Una situazione precaria – ha dichiarato Rosolen – che non ci permette, in questo momento, di promuovere la rassegna fieristica che negli anni scorsi, soprattutto prima della pandemia, era stata un punto di riferimento nel calendario annuale delle manifestazioni cittadine». E aggiunge: «In questi ultimi anni è mancato il senso di responsabilità di parte della categoria. Alle riunioni organizzate per mettere a punto programma e iniziative della Fiera diversi esercenti non si sono presentati, lasciando ogni incombenza e decisione in mano al solo direttivo.

Insomma, è mancato totalmente il gioco di squadra e, per questo, gli obiettivi non sono stati condivisi. I veri beneficiari sono stati, ancora una volta, i pubblici esercizi che hanno allestito stand enogastronomici sull’onda del successo di un evento targato Ascom».

Resta aperta, comunque, la collaborazione dell’associazione di categoria con l’amministrazione per il prossimo evento Coltello in Festa (26 e 27 agosto), la rassegna che celebra la secolare tradizione della capitale italiana delle coltellerie e che fino al 2019 era unita alla storica Fiera di San Giacomo.

Per i responsabili dell’Ascom mandamentale le due manifestazioni, se ancora abbinate, potevano garantire maggiore sinergia fra le parti interessate, valorizzando altresì l’impegno di una comunità e la conoscenza del suo territorio.