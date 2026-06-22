Padel Cordenons 2026, trionfa la Spagna in un torneo di alto livello

CORDENONS – Parla totalmente spagnolo la 6° edizione del Fip Padel Bronze “Manifattura Falomo” disputata sui campi dell’Eurosporting Cordenons bagnati dalla canicola estiva, dopo una nottata temporalesca che aveva costretto gli organizzatori a disputare le semifinali sui campi indoor. A trionfare infatti sono stati a sorpresa nel tabellone maschile Jaume Romera Barcelo/Sergio Nieto Simon, mentre nel femminile a scrivere il proprio nome sull’albo d’oro della manifestazione sono state Julia Polo Bautista/Marina Lobo.

Un successo abbastanza inatteso, ma ampiamente meritato per Romera Barcelo/Sergio Nieto,teste di serie numero 4, che sono stati capaci di superare in semifinale Javier Valdes/Thomas Leygue (numeri 2 del seeding friulano) e in finale Antonio Fernandez/Adrian Marques Berdonce, grandi favoriti della vigilia, complice anche il ritiro a causa di un problema fisico di Marques Berdonce quando il punteggio recitava 6-3 4-6 3-0. Da segnalare l’ottimo torneo disputato dalla coppia azzurra Giuseppe Fino/Juan Manuel Lasgoity che pur non essendo tra le coppie teste di serie e annoverate tra i favoriti si sono issati fino alle semifinali mettendo in luce delle ottime prestazioni.

Nel tabellone femminile ennesimo trionfo di marca spagnola con Julia Polo Bautista/Marina Lobo che hanno sconfitto con un doppio 6-1 l’italiana Chiara Giaquinta e l’iberica Maria Delgado Medina. Come da pronostico le grandi favorite del torneo non hanno dato scampo alle avversarie, che meritano ciò nonostante un plauso per l’ottimo percorso fatto fino all’atto conclusivo. Le fresche vincitrici della manifestazione in semifinale avevano sconfitto Camilla Livioni/Matilde Minelli, classe 2009, autrici a loro volta di un ottimo percorso alle latitudini dell’Eurosporting Cordenons. Una vittoria maturata senza concedere nemmeno un set durante il torneo che certifica la qualità di Polo Bautista/Lobo, non per caso a ridosso della top 50 mondiale di International Padel Federation.

Una domenica conclusiva che ha vissuto di grande partecipazione da parte del pubblico presente ma anche da chi numeroso si è sintonizzato sul canale Youtube ufficiale della International Padel

Federation.

Giusto il tempo un attimo di rifiatare e tra 21 giorni i grandi eventi “premium” internazionali torneranno (tra fine luglio e inizio agosto) a fare capolino alle latitudini dell’Eurosporting Cordenons, prima con la 11° edizione dell’Itf femminile W75 e la settimana seguente con l’Atp Challenger giunto alla 23esima edizione, appuntamento oramai diventato un “must” dell’estate sportiva italiana e internazionale. Stay tuned!!!